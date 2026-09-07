OVP’nin yayınlanması ile birlikte kamu idarelerinin bütçe ödenek teklif tavanları da belli oldu

Yeni OVP’de kamu idarelerinin gelecek yıllara ilişkin ödenek teklif tavanları da yer aldı. Bu ödenekler genellikle kurumların gelecek yıllardaki bütçelerini oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın bu yılki bütçesi 21.2 milyar liraydı. Yeni OVP’de gelecek yıl için Cumhurbaşkanlığı’na 27.5 milyar lira ödenek öngörüldü.

Gelecek yıl için bakanlıklara öngörülen ödenek teklif tavanları da şöyle sıralanıyor:

2 BAKANLIKTA BÜYÜK ARTIŞ

Adalet Bakanlığı 511.8 milyar lira. Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinde gelecek yıl için büyük artış öngörülüyor. Bakanlığın bu yılki bütçesi 822.9 milyar liraydı. Gelecek yıl için 1.5 trilyon lira ödenek öngörülüyor.

İçişleri Bakanlığı’nın ödeneği 158.4 milyar lira, Dışişleri Bakanlığı’nın ödeneği 64.4 milyar lira, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödeneği 10.5 trilyon lira, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ödeneği 2.4 trilyon lira, Sağlık Bakanlığı’nın ödeneği 1.9 trilyon lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ödeneği 290.9 milyar lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ödeneği 677.3 milyar lira, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ödeneği 27.1 milyar lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ödeneği 69.7 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ödeneği 145.1 milyar lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ödeneği 349.1 milyar lira, Ticaret Bakanlığı’nın ödeneği 104.1 milyar lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ödeneği 399.7 milyar lira, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ödeneği 382.9 milyar lira olarak öngörüldü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ise büyük artış yapılarak 2.3 trilyon lira ödenek öngörülmesi dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu yılki bütçesi 447.9 milyar liraydı. Gelecek yıl için ödeneğinde büyük artış yapılmış oldu. TBMM’ye gelecek yıl için 30.8 milyar lira ödenek teklifi ayrıldı.

DİYANET 6 BAKANLIĞI GEÇTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılki bütçesi 174.4 milyar liraydı. Diyanet’in gelecek yılki ödeneği ise 229.1 milyar lira olarak öngörüldü. Diyanet bu ödeneği ile İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıkları olmak üzere yine 6 bakanlığı geride bırakıyor. İletişim Başkanlığı’nın gelecek yılki ödeneği de 10.1 milyar lira olarak belirlendi. OVP’de genel bütçe kapsamındaki tüm kamu idarelerinin gelecek yılki toplam ödenek teklif tavanları da 24.8 trilyon lira oldu.