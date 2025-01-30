Oyun oynarken fenalaşan çocuk kurtarılamadı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 16:11

Güncelleme: 30.01.2025 - 16:11

Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde evde ailesinin yanında oyun oynayan 9 yaşındaki aniden Elif Tekin, aniden fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi Midyat Devlet Hastanesi’nde yapılan küçük kız, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kurtarılamayan çocuk, hayatını kaybetti.

Tekin’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.