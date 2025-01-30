Oyun oynarken fenalaşan çocuk kurtarılamadı

Mardin’in Midyat ilçesinde evinde oyun oynarken aniden fenalaşan 9 yaşındaki Elif Tekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

Oyun oynarken fenalaşan çocuk kurtarılamadı
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DHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 16:11

Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde evde ailesinin yanında oyun oynayan 9 yaşındaki aniden Elif Tekin, aniden fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi Midyat Devlet Hastanesi’nde yapılan küçük kız, daha sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kurtarılamayan çocuk, hayatını kaybetti.

Tekin’in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonrası belli olacağı bildirildi. 


Etiketler: #Çocuk #mardin

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