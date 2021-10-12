Oyun parkında elektrik akımına kapılan Duru'nun davasında sanıkların cezaları paraya çevrildi
Mersin'de bir restoranın oyun parkında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Duru ile ilgili görülen davada yargılanan 4 sanığa para cezası verildi.
Mersin'de, restoranın oyun alanındaki oyuncak helikopterden akıma kapılan 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili tutuksuz 6 sanığın yargılandığı davada, işletme sahibi ve oğlu ile 2 çalışana hapis cezası verildi.
Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı, taraf avukatları geldi.
Sanık avukatları, müvekkillerinin olayda kusurlarının olmadığını iddia ederek, beraat talebinde bulundu.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINA BERAAT
Hakim, sanıklardan işletme sahibi F.A. ve oğlu H.A.'ya "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl 4'er ay, restoran çalışanları M.S. ve E.U.'ya da aynı suçtan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. F.A. ve H.A.'nın cezası 24'er bin lira, diğer sanıkların cezaları da 15'er bin lira para cezasına çevrildi.
Mahkeme hakimi, diğer sanıklar iş sağlığı ve güvenliği uzmanı D.Ü.D. ile iş yeri hekimi T.K.'nin ise beraatine karar verdi.
Mersin'de 30 Ağustos 2019'da merkez Toroslar ilçesindeki restorana giden ailenin 5 yaşındaki kızı Duru T, oyun alanında elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili restoran işletmecisi anne ve oğlu, iki restoran çalışanı, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi hakkında dava açılmıştı. Olayla ilgili bilirkişi raporunda, sanıklardan işletme sahibi F.A. ve oğlu H.A.'nın asli kusurlu, çalışanlar M.S. ve E.U'nun da tali kusurlu bulunduğu belirtilmişti.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- İşte CHP’nin O Broşürü
- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım
- Tamer Karadağlı'ya Devlet Bahçeli'den destek
- İki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama
- Ceyhan'dan hükümete kritik çağrı
- Girit'te şiddetli deprem... Türkiye'de de hissedildi
- Son anket: Erdoğan kaybediyor
- Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler evinde ölü bulundu