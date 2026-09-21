Oyuncu Melis Sezen'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Aylık geliri dikkat çekti

Yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan ünlü oyuncu Melis Sezen'in ifadesinin ayrıntıları belli oldu.

Aylık ortalama gelirinin 400 bin TL olduğunu beyan eden Sezen, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddederek uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye temin etmediğini vurguladı.

"GECE HAYATIM YOK DENECEK KADAR AZ"

Emniyetteki ifadesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerle herhangi bir irtibatının bulunmadığını belirten Sezen, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Kimseyi aracı kılmadım, kimseye para transferi yapmadım. İş dışındaki davetler dışında gece hayatı olmayan birisiyim; bu sebeple parti ve benzeri organizasyonlar düzenlemem. Uyuşturucu madde kullanmıyorum, gece hayatım yok denecek kadar azdır. Bu sebeple bu ortamlara davet edilecek, davet edilse bile katılacak biri değilim. Dolayısıyla şahit olduğum bir durum söz konusu değildir."

"İHBARIN İÇİ BOŞTUR, TEST VERMEYE HAZIRIM"

Hakkındaki ihbarın tamamen asılsız olduğunu ve somut bir delile dayanmadığını ifade eden ünlü oyuncu, tahlil vermeye hazır olduğunu kaydetti:

"Hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmadım, kimseye ikram etmedim. Hakkımdaki ihbara dayalı somut bir delil bulunmamaktadır. Her türlü kan ve kıl örneklerini vermeye hazırım, testimin negatif çıkacağından adım kadar eminim. Ne zaman, kime, nasıl ikram ettiğime veya nerede kullandığıma dair bir veri bulunması imkansızdır."

"İTİBAR SUİKASTI MAKSADIYLA YAPILDI"

Ailesiyle birlikte düzenli bir yaşam sürdüğünü dile getiren Sezen, ihbarın amacına ilişkin değerlendirmesinde, "Uzun yıllardır annem ve kardeşim ile yaşarım. Uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmayan birisi hakkında böyle bir ihbar yapılması tamamen itibar suikastı maksadıyla yapılmıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için bu kapsamdan faydalanmak istemiyorum" dedi.