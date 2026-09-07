Oyuncu Serhat Kılıç soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar: Kız arkadaşının savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulunan 51 yaşındaki oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kılıç’ı evinde hareketsiz halde bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül’ün savcılıkta verdiği ifade ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi.

KIZ ARKADAŞININ SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özlem Esmergül, Kılıç’ı 8 yıldır tanıdığını ve kendisiyle son olarak perşembe günü telefonda görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bana sağlık durumunun çok kötü olduğunu da söyledi. Son olarak benimle ve dizi setindeki arkadaşlarıyla sağlık sebeplerinden ötürü setlere katılamamasından dolayı tartıştı ve akabinde aramalara cevap vermediğini öğrendim. Ancak kendisinin huyu gereği küstüğü insanlarla 5-6 gün boyunca iletişim kurmadığı zamanlar olurdu. Bundan dolayı Perşembe günü kendisine ulaşamadıktan sonra bu durumdan pek de şüphelenmedim.”

“BİRDEN İÇİME DOĞDU”

Esmergül, Kılıç’ın yanına pazartesi günü gitmeyi planladığını ancak daha erken kontrol etmek istediğini anlattı.

Yedek anahtarla eve girdiğini belirten Esmergül, içeride kırık tabak parçaları bulunduğunu, klimanın açık olduğunu ve evin oldukça soğuk olduğunu söyledi.

Esmergül, Kılıç’a dokunduğunda vücudunun sert olduğunu fark ettiğini ve ardından polis ekiplerine haber verdiğini ifade etti.

Kılıç’ın son dönemde boyun fıtığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğünü de belirtti.

EMNİYET VE SAVCILIK İFADELERİ ARASINDA DİKKAT ÇEKEN FARK

DHA’nın aktardığına göre Esmergül, emniyetteki ifadesinde Kılıç’ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyledi.

Savcılık ifadesinde ise Esmergül’ün, “Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim. Son 6 aydır bildiğim kadarıyla kokain maddesini de kullanmaktadır. Husumetli olduğu birisi yoktur” dediği öğrenildi.

OLAY YERİ İNCELEME RAPORUNDA NELER VAR?

Olay yeri inceleme raporunda, Kılıç’ın yaşadığı sitenin girişinde güvenlik görevlisi ve güvenlik kameralarının bulunduğu, giriş ve çıkışların kontrollü gerçekleştirildiği belirtildi.

Binanın koridorunu gören bir güvenlik kamerasının da bulunduğu kaydedildi.

Rapora göre dairenin çelik giriş kapısında herhangi bir zorlama izine rastlanmadı. Evin koridoru ve salon girişinde ise aynı tabağa ait olduğu değerlendirilen kırık parçalar tespit edildi.

EVDE ŞÜPHELİ MADDELER BULUNDU

Raporda, salondaki ahşap sehpanın üzerinde bulunan metal kutunun içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu bitki bulunduğu belirtildi. Kitaplığın önündeki kumaş valizde de poşet içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli otsu madde tespit edildiği kaydedildi.

Aynı yerde, uyuşturucu kullanımında kullanıldığı değerlendirilen rulo haline getirilmiş üç adet 200 liralık banknot bulunduğu ifade edildi. Serhat Kılıç’ın kesin ölüm nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.