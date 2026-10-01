Özata Denizcilik yöneticileri ve ‘Balıkçı İsmet’ de aralarında… Fon soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, işlemlerinin ardından bugün Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Ardından şüphelilerden 8’i tutuklama, 5’i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheliler şöyle:

Altuğ Kantarcı

Ali Çil

İskender Balcı

Özgür Akayoğlu

Kerim Tosun

İsmet Öğüt

Adem Karatepe

Mesut Altan

5 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Adli kontrol talebiyle sevk edilen 5 şüpheliden Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında ev hapsi, Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol talep edildi.

SORUŞTURMADA ADI GEÇEN İSİMLER KİM?

İskender Balcı: Özata Denizcilik'in yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Fon soruşturması kapsamında adı geçen Balcı'nın daha önce BDDK Kurul üyeliği yaptığı ortaya çıkmıştı.

Özgür Akayoğlu: Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü.

İsmet Öğüt: Kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak tanınıyor. Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, 1 Temmuz-16 Eylül 2026 arasında adına toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildiği bildirildi. Bu para hareketlerinin kaynağı, fon işlemleriyle bağlantısı ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor.

Adem Karatepe: Fon soruşturması kapsamında adı geçen Karatepe hakkında ayrıca SPK tarafından Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen 37 kişi arasında yer aldığı bildirildi. SPK, Karatepe dahil 37 kişi hakkında iki yıl işlem yasağı kararı da aldı.

Altuğ Kantarcı: Özata Denizcilik yönetiminde yer alan isimlerden.

Ali Çil: Özata Denizcilik yönetiminde yer alan isimlerden biri.

Kerim Tosun: Destek Finans Faktoring yönetiminde yer alan isimlerden.

Nuray Elmastaş: Destek Finans Faktoring yönetiminde yer alan isimlerden.

Azize Binnur Tosun: Destek Finans Faktoring yönetiminde yer alan isimlerden. F

Tuğba Hicran Ataseven: Özata Denizcilik bağlantılı isimler arasında yer alıyor.

Duygu Somay: Özata Denizcilik bağlantılı isimler arasında yer alıyor.