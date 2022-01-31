Özbekistan'da çocuğuyla birlikte hayvanat bahçesine giden anne, 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir hayvanat bahçesinde genç bir kadın, üç yaşındaki çocuğunu dev bir boz ayının bulunduğu bölgenin içine attı. Gözaltına alınan annenin akıl sağlığının yerinde olmadığı ifade edildi.
Özbekistan’nın başkenti Taşkent'te bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itti.
Zuzu adlı ayı, çocuğa yaklaşırken alana giren 6 görevli kızı bulunduğu yerden ulaştı.
ANNE 15 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR
Düşmenin etkisi ile başından hafif şekilde yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Akıl sağlığı yerinde olmadığı ifade edilen annenin gözaltına alındığı ve “cinayete teşebbüs” suçlaması ile karşı karşıya olduğu öğrenildi. Annenin suçlu bulunması durumunda 15 yıl hapis cezası alması öngörüldü.
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