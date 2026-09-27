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Özdemir Ataseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Özdemir Ataseven ne iş yapıyor?

Özdemir Ataseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Özdemir Ataseven ne iş yapıyor?

27.09.2026 22:21:00
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Haber Merkezi
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Özdemir Ataseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Özdemir Ataseven ne iş yapıyor?

Özata Denizcilik hisseleri üzerinden yaşanan tartışmaların ardından şirketin sahibi Özdemir Ataseven’in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Özdemir Ataseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Özdemir Ataseven ne iş yapıyor?
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eşiyle birlikte 5 ayda 'Özata Denizcilik' hisseleri üzerinden 2 milyar TL'lik kazanç sağladığının ifşa olmasının ardından görevinden istifa etmişti. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon skandalı ile gündeme gelen Özata Denizcilik şirketinin sahibinin AKP'li eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eski yardımcısı Özdemir Ataseven olduğunu duyurdu. Peki, Özdemir Ataseven kimdir, kaç yaşında, nereli? Özdemir Ataseven ne iş yapıyor?

ÖZDEMİR ATASEVEN KİMDİR?

Özdemir Ataseven 1960 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 1975 yılında tamamladıktan sonra çalışma hayatına başladı. 1985 yılında İstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde ilk şirketini kurarak gemi inşa sektörüne adım attı.

ÖZDEMİR ATASEVEN NE İŞ YAPIYOR?

Ataseven’in iş hayatının merkezinde gemi inşa, tersanecilik, gemi bakım ve onarım faaliyetleri bulunuyor. 2002 yılında Yalova Altınova’da tersane yatırımı gerçekleştiren Ataseven, yıllar içinde yolcu gemileri, balıkçı tekneleri, yatlar ve çeşitli özel amaçlı deniz araçlarının üretimine yönelik faaliyetlerde bulundu.

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