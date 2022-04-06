Özel güvenlikler, Kılıçdaroğlu ile görüştü

06 Nisan 2022 Çarşamba, 14:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk -İş’e bağlı Güvenlik - İş Genel Başkanı Ömer Çağrıcı ile yardımcıları Ahmet Durcuk, Fevzi Karataş, Galip Bektaş Güvenç, Güvenlik-iş Sendikası İstanbul Anadolu Bölge Başkanı Ramazan Palak, İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Abdikoğlu, Ankara Bölge Başkanı Ekrem İncesu, Antalya Bölge Başkanı Recep Mutaf ile TBMM’deki makamında dün görüştü. Ziyarette, Güvenlik - İş Sendikası yöneticilerine CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç eşlik etti.

Kılıçdaroğlu’na özel güvenlik görevlilerinin sorunlarını anlatan Güvenlik - İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, 340 bin özel güvenlik görevlisinin “devletin emrinde milletin hizmetinde” görev yaptığını söyledi. Her gün binlerce kişi ile muhatap olan özel güvenlik görevlilerinin çoğu zaman kötü muameleye maruz kaldığına dikkat çeken Çağrıcı, özel güvenlik görevlilerinin toplumdan daha fazla yakınlık görmesi gerektiğini belirtti.

Çağrıcı, özel güvenlik görevlilerinin sesinin daha gür çıkması için sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasını gerektiğini anlattı.

Çağrıcı, CHP İstanbul Milletvekili Kılınç’a teşekkür ederek, Kılınç’ın çalışmalarıyla özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının ve taleplerinin görünür olmasını sağladığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da güvenlik alanının çok önemli olduğunu belirterek 2004 yılında çıkan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun bir çok yönden geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, CHP’nin özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının çözümüne yönelik yapılacak çalışmalara destek vereceğini söyledi.

Güvenlik - İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağrıcı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Milletvekili Mansur Kılınç’a kuzu derisinden yapılmış Türk Bayrağı hediye etti.