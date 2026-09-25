Özel hastanede iğne yaparak öldürme davasında karar: Hemşireye müebbet

Gaziantep’te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesi’nde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal’ın ölümüne ilişkin davanın karar duruşması görüldü.

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Baysal’ın ailesi ve avukatları katıldı. Aile, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık da mütalaasında sanıkların “olası kastla öldürme” suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmalarını istedi.

BİR HEMŞİREYE MÜEBBET, DİĞERİNE 25 YIL

Mahkeme heyeti, sanık hemşire Aslı E.’yi “olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanık hemşire Mustafa Ç.’ye ise aynı suçtan 25 yıl hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre Abdurrezzak Baysal, 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından Gaziantep’teki Özel Bossan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Baysal’ın bilincinin açık ve genel sağlık durumunun iyi olduğu, dizindeki yaralanma nedeniyle ayağına platin takıldığı belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde takip edilen Baysal’ın burada bir hemşireyle tartışma yaşadığı öne sürüldü.

İddianamede ve yargılama sürecinde aktarılan iddialara göre Baysal’a daha sonra başka bir hastaya ait olduğu ve kas gevşetici içerdiği öne sürülen bir ilaç enjekte edildi. Önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar da Baysal’ın enjeksiyonun ardından yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.