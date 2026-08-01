Özel’in ardından ilk kez kürsüye çıkacak: Butlan Kılıçdaroğlu grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek

İstinaf mahkemesinin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez CHP’nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

Bugüne kadar CHP'nin grup toplantılarında konuşmaları Özgür Özel yaparken, Kılıçdaroğlu bu süreçte yalnızca parti genel merkezinde bir kez açıklamada bulunmuştu.

YENİ Parti'nin kurulması ve 91 milletvekilinin CHP'den ayrılmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında milletvekillerine hitap etme kararı aldığı öğrenildi.

CHP TBMM Grup Toplantısı, 4 Ağustos Salı günü saat 13.30'da gerçekleştirilecek. CHP Meclis Grup Yönetimi'nin milletvekillerine gönderdiği yazıda toplantıya eksiksiz katılım sağlanması istendi.