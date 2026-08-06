Özel’in fezlekesine karşı tüm gruplar Meclis’te açıklama yaptı: Partilerden soruşturmanın gizliliği vurgusu

YENİ Parti, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekelerin içeriğinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyuna açıklanmasının ardından; hem muhalefet milletvekilleri hakkında artan fezlekeleri hem de masumiyet karinesinin ihlali gerekçesiyle konuyu Meclis gündemine getirdi. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, bu duruma tepki gösterilmesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunun açılışında konuşan Bingöl, duruma karşı görüşlerini açıklaması için grup başkanvekillerine tek tek söz verdi.

''İFŞA EDENLERE İŞLEM YAPILMALI''

İlk olarak konuşan Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Özel ve Ağbaba hakkındaki fezlekelerin içeriğinin paylaşılmasına tepki göstererek “Kim bunu ifşa ettiyse, Adalet Bakanlığı mı TBMM bürokratları mı, bunlar hakkında işlem yapılmalıdır. Özel ve arkadaşları CHP genel başkanıyken iktidar için korkulu rüyaydı. Onlara operasyon yapıldı. Bugün de demek ki tehlike arz etmeye devam ediyorlar. Bu doğru değildir” dedi.

''DEMOKRASİYE DARBEDİR''

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, “Kürsü dokunulmazlığı milletin adına verilmiş bir haktır. Ne yazık ki neredeyse tamamı muhalefetle alakalı binin üzerinde fezleke var. Bakanlarla ilgili yolsuzluk ifşası yapmışım, yanıt vermemişler, fezleke göndermişler. Fezleke evrakları gizli bir şekilde Meclis’e gelir. Ancak o zaman muhattabına teslim edilir. Ben Ankara dışındaydım, danışmanlarımı gönderdim, fezlekelerimi alamadım. Özgür Özel ve Veli Ağbaba’yla ilgili fezlekeler neden servis ediliyor? Bu demokrasiye darbedir. Bu süreci yürütenler ifşa edilmezse demokrasi yara alacaktır” diye konuştu.

CHP’DEN ‘DOKUNULMAZLIK’ VE ‘İFŞA’ TEMALI TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç da “kimsenin yargısız infaz edilmemesi gerektiğini” söyledi. Kılıç “Herhangi bir milletvekilinin, hele bir genel başkanın yargısız infaz edilmesini doğru bulmuyoruz. Dokunulmazlık konusuna bakışımız açık. Milletvekillerinin görevini yaparkenki dokunulmazlıkları dışındaki konularda hiçkimse hesap veremez değil. Herkes yaptığının hesabını vermeli ama böyle bir ifşa, yargısız infazı doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP VE MHP YASAYA VURGU YAPTI

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da genel olarak soruşturmanın gizliliği evresine vurgu yapan bir konuşma yaptı. Yenişehirlioğlu, “Herkes yaptığı suçun karşılığını vermelidir. Ama bu olayın dışında genel olarak söylüyorum. Ceza Muhakemeleri Kanunu çok açık. Soruşturma evresinde usul işlemlerinin gizli yürütülmesini ifade eder. Bu ilke delillerin toplanmasını ve suçsuzluk karinesini korumasını amaçlar. Buna riayet edilmesi hepimizin temennisidir” ifadelerini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, geçmiş dönemde de Meclis’e çok sayıda fezleke geldiğini söyleyerek “Bu yıla has değil, geçmişte de çok sayıda fezleke vardı. Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre herkes için gizlilik esastır. Biz MHP grubu olarak bu gizliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra da aynı inançla gerekli yerlerde gerekli açıklamalarda bulunacağız” demekle yetindi.

''SANKİ SUÇ ÖRGÜTÜYÜZ''

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise “Savcıların gözünde sanki organize suç örgütüyüz. Bu anlayış siyasete karşı yapılan bir müdahaledir. Fezlekeleri servis edip itibar suikasti yapmak kabul edilir değildir” tepkisini gösterdi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da “Muhalefetin binlerce fezlekesi var. Bunlar birer tehdit olarak kullanılıyor. Vekilin fezlekesi gelir, yargılanır ama zaman aşımı durmuştur. Çok vahim suçlar dışında bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması, gelmeyen fezlekesinin ifşa edilmesi çok vahimdir. Hepimiz bu konuda bir duruş göstermeliyiz. Bu komik bir şey değil. Bu konuda duruş sergileyelim” dedi.

''BU AKIL ALMAZ BİR DURUM''

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl de görüşmelerin sonunda "Masumiyet karinesinin çok kıymetli olduğu ifade edilmiştir. Bütün gruplar ortaklaşmıştır. Umut ederim ki bu tavra dikkat edilmesi çok önemlidir. TBMM’deki tüm vekillerin hakkını gözetmek hepimizin asli görevidir. Kürsü dokunulmazlığı diye bir mevzu var ama kürsüde konuşanlara bile fezleke gönderiliyor. Bu akıl almaz bir durum" dedi.