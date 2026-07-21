Özel’in kuracağı yeni partinin zamanlaması, katılımı ve hedefi netleşiyor: Ana muhalefet değişiyor

Cumhuriyet, Özel ve ekibinin kuracağı partinin son aşamaya gelen çalışmalarına ilişkin kulislere ulaştı. Sürekli değerlendirmelerin yapıldığı, ölçme değerlendirmenin aktif olarak kullanıldığı çalışmalarda bazı konular netleşti. Kulislere göre partinin milletvekili sayısı 80’in altında olmayacak, milletvekili sayısı daha da artabilir.

Partinin kurulma zamanlaması da netleşti. Buna göre bir tarih kesinleşmedi. Ancak mantık olarak TBMM’nin çalışmalarının bitip tatile girmesinin ardından gelen ilk iş gününde başvuru yapılması kararlaştırıldı. Kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na verilmesi için Meclis’in tatile girmesi beklenecek. Bu tarihin de ağustos ayına sarkması beklenmiyor.

ANAMUHALEFET DEĞİŞİYOR

Parti kurucuları olarak kimlerin yer alacağı konusunda fikirler değişti. Özel, Cumhuriyet’e daha önce yaptığı açıklamada, parti çalışmalarını yürüten hukukçu kadroların, “teknik kurucu kadro” olarak başvuru yapacağını, milletvekillerinin bu aşamadan sonra partiye katılacağını açıklamıştı. Ancak yapılan yeni değerlendirmelerde, yeni partinin kurulur kurulmaz, hiç boşluk vermeden “anamuhalefet” pozisyonuna gelmesinin önemine dikkat çekildi. Bu nedenle partinin kurucu kadrolarının milletvekillerinden oluşması kararlaştırıldı.

Yeni partinin kurulmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun kontrolündeki CHP’ye TBMM’de yeni grup yerleşkesi bulunması gerekecek. Çünkü yeni partinin grup yönetimi, anamuhalefet olacağı için şu an CHP’nin kullandığı yerleşkede kalmayı sürdürecek.

PARTİNİN ADI NE OLACAK?

Yeni partiye ilişkin bazı çalışmalar daha tartışma düzeyinde bulunuyor. Bunlardan birisi partinin ismi. Özel, isim konusunda, “şimdilik Yeni Parti” açıklaması yapmıştı. Ancak “yeni” sözcüğünün bir niteleme olduğu, kapsayıcı olmadığı eleştirileri gündeme geldi. Bu nedenle partinin ismine karar verilmeye çalışılıyor. Bu hafta Özgür Özel’in yoğun olarak örgüt ve taban temsilcileriyle, milletvekilleriyle görüşme yapacağı, bütün bu konuların değerlendirileceği ve büyük oranda karara varılacağı öğrenildi.

Bu görüşmelerde ayrıca yeni partinin yönetici kadrolarının da büyük oranda belirlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda daha önce kamuoyuna yansıyan isimlerin parti yönetiminde yer alması beklenmiyor. Ancak Özel’in burada da hedefinin olabildiğince kapsayıcı olmak, tabana ve geniş kitlelere ulaşabilecek bir yönetim oluşturmak olduğuna dikkat çekiliyor. Parti kulislerinde, “Yönetim dışlayıcı değil kapsayıcı olacak, mevcut isimleri de yeni isimleri de yönetimde görebiliriz” değerlendirmesi yapılıyor.

Ayrıca kurulacak partiye farklı siyasi yapılardan ve siyaset dışından katılımların düşünüldüğü, bu konunun ilerleyen dönemde gündeme geleceği dile getiriliyor.

DUYGUSAL KONUŞMA

Özel, dün uzun süre bugün yapacağı grup toplantısı sunumuna hazırlandı. Siyasete CHP’de başlayan, örgütlerde yönetici olan, yine bu partiden milletvekili ve üst görevler alarak lider seçilen Özel, muhtemelen bir sonraki grup konuşmasını yeni partisinde yapacak. Bu yüzden bugünkü konuşmasında genel seçimlerin ardından partide yaşanan gelişmeler ve partiye yargı kararıyla el konulması sürecini anlatan duygusal bir konuşma yapacak. Özel, yola 'yeni parti' ile devam edileceği mesajı verecek. Vaatlerini, hedeflerini de konuşmasında dile getirecek.