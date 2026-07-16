Özel’in kurmayları, yeni parti senaryoları için ‘güçlü bir başlangıç’ anlatıyor: CHP için ‘son bekleyiş’

Butlan kararı sonrası yeni parti tartışmaları başlayan CHP’de artık gözler adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz’a çevrildi. Partideki pek çok kesim neredeyse hiçbir beklentisi olmasa bile bu umut tüketilmeden yeni parti senaryosuna geçilemeyeceğini belirtiyor.

Partinin seçilmiş yönetiminin kurmayları, bu bekleyişin gerekçesini “Genel başkanımız da aslında ‘Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil’ dedi. Ama devamında toplumun bir beklentisinden söz etti. Şu anda umutsuzluğa sürüklenen, ‘Yine kaybedeceğiz’ endişesine kapılan bir toplum var. Çünkü belediye başkanına, partisine operasyon yapılıyor. Seçeneksiz, lidersiz, partisiz bırakılmak isteniyor. Biz ‘yeni parti’ şıkkını, bu insanlar umutsuz ve şıksız kalmasın diye kullanıyoruz. Ama CHP’de tüm imkanların tükendiğini de gözümüzle görmek istiyoruz. Çünkü biz hakkımızla yönetime seçilmişiz. Dört tane kurultay yapmışız. Tüm mahallelerde, ilçelerde, illerde başka bir seçim sürecini de bitirmişiz ve ondan sonra bize Saray’ın yargısı eliyle bir darbe yapılmış. Biz o darbeye kadar büyük emekler vermişiz. Şimdi yeni parti kurmak da daha zorlu bir süreç. CHP’den ayrılmak duygusal olarak zor ve aslında hiçbirimizin yapmak istemeyeceği bir şey. Ama ülkenin çıkarı için, zorunda kalacağımız bir durum. Ayın 20’sinden sonra tüm soru işaretleri kalkacağı için, birkaç gün daha beklemiş olacağız. Bu da olası bir karara karşı ileride pişmanlık yaşamamak için yapılan bir bekleyiş” ifadeleriyle anlatıyor.

‘GÜÇLÜ BİR GEÇİŞ YAPILIR’

Öte yandan; yeni partiye geçişin toplu halde mi yoksa belli bir zaman sonra mı olacağının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Özel kanadında ağırlıklı görüşün, beklemeden gelecek hafta yeni partiye toplu bir geçiş yapılması yönünde olduğu görülüyor. Bu kapsamda bazı kurmaylar, yeni partinin 80 civarında bir milletvekiliyle kurulacağını belirterek “Kurulduğu gibi de ana muhalefet olacak ve iktidar iddiasını güçlü bir şekilde yansıtacak. Sadece milletvekilleriyle değil, örgütlerimizle de güçlü bir geçiş yapmak istiyoruz. Şu an genel başkanımız sokakta, pazarda, halkın arasında. Yeni parti olduğunda da sahaya güçlü bir giriş yapar. Yine il ziyaretlerine devam eder, milletimizin arasında devam eder. O sırada yeni parti için de bir tanıtım yapılır” diyor.

AĞUSTOS BAŞINA SARKABİLİR

Ancak Özel’in son dönemde yaptığı açıklamalardan; partinin olağanüstü kurultaya gitmesi için yargıya yapılan başvurunun sonuçlanması gibi CHP için tüm seçeneklerden tüketildikten sonra bir geçiş yapılmasının da olası olduğu görülüyor. Bu kapsamda yeni partiye toplu geçişin Ağustos başına sarkabileceği belirtiliyor.