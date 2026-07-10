Özel’in olası yeni partisi için nasıl bir ideoloji tarif ediliyor?

CHP’de Özgür Özel ile beraber, partinin seçilmiş yönetiminde yer alan kurmaylar da farklı illere giderek tabanın butlan kararıyla ilgili görüşlerini yokluyor. Kurmaylar il başkanlıklarında ve ilçederde devam eden danışma kurulu toplantılarında üyelerin yorumlarını dinliyor. Butlan kararı sonrası CHP’de iktidarın beklediği gibi bir dağılma olmadığını söyleyen Özel’in kurmayları “Tabanın neredeyse tamamı bizimle birlikte. Üyelerimiz Kemal Bey’in kurultay yapma niyeti olmadığını da görüyor. Bu nedenle tabanda bir an önce yeni parti kurma eğilimi var. ‘Kurultay toplanmayacak, artık çalışmaları hızlandırın’ diye bir beklenti var” diyor.

DEMOKRATLARIN MERKEZ PARTİSİ

Kurulacak yeni bir partinin nasıl bir ideolojik çizgide olacağını aktaran kurmaylar, Özgür Özel’in konuşmalarında sıkça tekrarladığı, her kesimden demokratın birleştiği Türkiye İttifakı söylemine işaret ediyor. Bu kapsamda “muhafazakar, sosyal demokrat, Kürt ve milliyetçi demokratların birleştiği merkez bir parti” tarif ediyorlar. Kurmaylar, bu tanımda hedef kitlesi olarak gördüğü “demokrat seçmen”in tarifini, “Ülkedeki baskıcı rejimden kurtulmak isteyen, tartışmalardan sıkılmış, kendi sorununa çözüm odaklı bir siyaset bekleyen, kendi fikirlerine bağlı ama ifade özgürlüğüne de saygı duyan, seçimlerde serbest bir rekabet isteyen insanlar” ifadeleriyle yapıyor.

‘CHP TEMELLİ VE DAHA KAPSAYICI...’

Yeni kurulacak bir partinin CHP’ye göre duruşunu da yorumlayan kurmaylar “Yeni parti CHP birikimi üzerine kurulan ama onun tekrarı olmayan bir parti olur. Çünkü her yeni kuruluş daha kucaklayıcı, daha geniş kapsamlı bir yapıya sahip olur. Siyasette yeni bir dönemi tarif ediyoruz. Yani CHP temellerinde yükselen, Türkiye İttifakı kapsayıcılığında bir parti olur. Örneğin; yerel seçimlerde toplumun yeni bir oluşum ihtiyacı vardı. CHP de bu ihtiyaca cevap verecek bir siyasi pratikle Türkiye İttifakı’nı kurdu. Yeni parti de tüm demokratları Türkiye İttifakı şemsiyesi altında toplayan; adil siyaseti esas alan, çözüm merkezli, CHP’nin mevcut birikiminden daha kapsayıcı bir parti olur” diyor.

SEÇMEN NASIL BAKIYOR?

CHP seçmeninin olası yeni partiye nasıl bakacağını da değerlendiren kurmaylar “CHP seçmeni partisini sever. Bağlıdır. Ama seçmenin bizimle konuşmalarından gördüğümüz, ‘Bu parti artık Atatürk’ün partisi değil’ diyorlar. Şu anda geçmiş dönemlere benzer bir yeni parti arayışı yok. Farklı bir yeni parti beklentisi var. CHP işgal altında ve Erdoğan’ın kontrolünde gözüküyor. Seçmen de bu durumda kendini CHP’den kopmuş görmüyor. CHP işgal altındayken yeni bir mücadele hattı arıyor” yorumunu yapıyor.

‘ANA MUHALEFET OLUR’

Kurmaylar, yeni kurulacak partinin ana muhalefet olacak kadar milletvekiline sahip olacağını da söylüyor. Yeni partinin tarihi için ise “26 Temmuz’a kadar CHP’de kurultay yapmamak demek, partiyi Erdoğan’a rehin vermek demektir. Yani iktidar potansiyelini kazanmış bir CHP’yi seçime sokma kaderini iktidarın eline vermektir. Bu nedenle sorumlu bir davranış, temmuz sonunda yeni partiyi gerektirebilir” deniyor.