Özel İtalyan Lisesi’nde sendika kıyımı sürüyor: Özgür Doğu'nun görevine son verildi

Sendikalı Türk öğretmenlerin grevi sonrası toplusözleşme imzalanan Özel İtalyan Lisesi’nde sözleşmenin ardından okulun Türk müdür başyardımcısı Özgür Doğu’nun görevine son verildi.

Geçtiğimiz günlerde de sendika üyesi iki öğretmenin okulla ilişkisi kesilmişti. Özgür Doğu konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. 123 günlük grev sürecinde sendikalı olması nedeniyle İtalyan müdür tarafından hiçbir idari sürece dahil edilmeyerek adeta idari bir tecrite uğradığını söyleyen Doğu, “Hiç bir yönetimsel toplantıya alınmadım ve kararlarda bana danışılmadı” dedi.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi sonrası okulda çalışma barışının sağlanacağı, resmi imzayla teminat altına alınan hakların yaşama geçirileceğini beklerken ilk etapta iki sendikalı öğretmenin sözleşmelerinin feshedildiğini öğrendiklerini anımsatan Doğu, sendikanın başvurusuyla okula denetime gelen bakanlık müfettişlerinin de yapılanları doğruladığını ve kabul edilemez bu durum için yaptırım uyarısında bulunduğunu söyledi.

‘İTİBARIM HEDEF ALINDI’

“Buna karşın yalnızca 24 saat sonra benim sözleşmemin hem de tazminatsız bir şekilde haklı fesih yoluyla sonlandırıldığının bilgisini aldık” diyen Doğu, “Avukat Hafize Hanım okulun Türk müdür başyardımcısı olan benim başımda durarak odayı hızlıca boşaltmamı, odanın kilidinin-göbeğinin değiştirileceğini eşyalarımı alarak okulu derhal terk etmem gerektiğini söyleyerek mesleki itibarıma ve kişilik haklarıma açıkça saldırıda bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Doğu sözlerini şöyle tamamladı: “Hiçbir yüz kızartıcı suçlama ve isnata uğramamış bir öğretmen olarak işveren ve işveren avukatı tarafından hiç hak etmediğim kaba ve çirkin bir muameleye maruz kaldım. Aldığımız duyumlar sendikalı öğretmenlerin tasfiyesinin devam edeceği, topluca değilse de gruplar halinde kamuoyunda tepkiye yol açmayacak şekilde okulla ilişkilerinin kesileceği yönündedir.”