Özel okul şikayetleri patladı: Yüzde 100 burslu öğrenciye 340 bin TL’yi aşan ek ücret iddiası

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde özel okulların ücret politikalarına yönelik veli şikayetleri arttı.

Şikayetvar tarafından yapılan açıklamaya göre özel okullarla ilgili şikayetler ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 44, son bir haftada ise yüzde 53 yükseldi.

Velilerin şikayetlerinde eğitim ve kayıt ücretlerinin yanı sıra kitap-kırtasiye paketleri, yemek, okul kıyafetleri, erken kayıt döneminde değişen fiyatlar, burs koşulları ve kayıt iptallerinde yaşanan ücret iadesi sorunları öne çıktı.

YÜZDE 100 BURSLU ÖĞRENCİYE 340 BİN TL’Yİ AŞAN EK ÜCRET İDDİASI

Platforma ulaşan dikkat çekici şikayetlerden biri bursluluk sınavında yüzde 100 burs kazanan 5’inci sınıf öğrencisiyle ilgili oldu.

Veli, kayıt sırasında yemek için yaklaşık 172 bin TL, kitap için 75-80 bin TL, kıyafet için 15 bin TL ve “genel gider” adı altında yaklaşık 80 bin TL talep edildiğini ileri sürdü.

Toplam ek maliyetin 340 bin TL’yi aştığını belirten veli, özellikle “genel gider” ücretine tepki göstererek burslu öğrenciler için daha şeffaf ve ulaşılabilir bir ücret politikası uygulanmasını istedi.

5 KİTAP İÇİN 85 BİN TL ŞİKAYETİ

Bir başka veli ise ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak çocuğunun yaklaşık 5 kitabı bulunmasına rağmen kendisinden yaklaşık 85 bin TL kitap ücreti talep edildiğini öne sürdü.

Velinin aktardığına göre okul, tüm eğitim kademelerinde sabit kitap ücreti uygulandığını ve ilkokul öğrencileri için de ortaokul ve lise öğrencileriyle aynı bedelin ödenmesi gerektiğini bildirdi.

BİRKAÇ GÜNLÜK FARKLA KİTAP ÜCRETİ 20 BİN TL ARTTI İDDİASI

Başka bir şikayette ise kayıt öncesinde yaklaşık 65 bin TL olarak bildirilen kitap ücretinin, 7 Ağustos’tan sonra kayıt yapılması nedeniyle 85 bin TL’ye çıkarıldığı ileri sürüldü.

Tayin nedeniyle kayıt tarihini kendilerinin belirleyemediğini söyleyen veli, birkaç günlük fark nedeniyle aynı eğitim yılı için yaklaşık 20 bin TL daha fazla ücret talep edilmesine tepki gösterdi.

ERKEN KAYIT FİYATI 315 BİN TL’DEN 415 BİN TL’YE ÇIKTI

Erken kayıt dönemindeki fiyat değişiklikleri de şikayetlere yansıdı.

Bir veli, 2025-2026 eğitim yılı için 285 bin TL ödediğini, 2026-2027 dönemi için Mart 2026’da erken kayıt kapsamında yaklaşık 315 bin TL fiyat verildiğini belirtti.

Velinin iddiasına göre ağustos ayında yeniden görüşüldüğünde kayıt ücretinin 415 bin TL’ye yükseldiği, 7 Eylül itibarıyla ise yeni bir artış yapılacağı bildirildi.

YEMEK ÜCRETLERİ DE VELİLERİN GÜNDEMİNDE

Şikayetvar’a ulaşan başvurularda yemek hizmetlerinin maliyeti de öne çıktı.

Bazı veliler yemek hizmetinden yararlanmak istememelerine rağmen ücretin kayıt paketine dahil edildiğini ileri sürerken, bazıları da eğitim ücretine kıyasla yemek için talep edilen tutarların yüksekliğinden yakındı.

Kayıt sırasında belirtilmediği öne sürülen yemek ve diğer yan hizmet ücretlerinin daha sonraki aşamalarda velilerin karşısına çıkarıldığına ilişkin şikayetler de platforma yansıdı.

KAYIT İPTALİNDE İADE SORUNU

Özel okullardaki kayıtlarını çeşitli nedenlerle iptal ettiren bazı veliler ise yüz binlerce liralık eğitim ve yemek ücretlerini geri almak için haftalarca beklediklerini bildirdi.

İade tarihlerinin ertelenmesi, muhasebe birimlerinden net bilgi alınamaması, kayıt iptal edilmesine rağmen tahsilatın sürmesi ve uygulanacak kesintinin önceden açık şekilde belirtilmemesi şikayet edilen konular arasında yer aldı.

ÖZEL OKULLARDA EN ÇOK NELER ŞİKAYET EDİLDİ?

Şikayetvar verilerine göre velilerin başlıca şikayetleri; yüksek eğitim ve kayıt ücretleri, kitap-kırtasiye paketlerinin fiyatları, sonradan ortaya çıkan ek ücretler, yemek hizmetinin zorunlu tutulduğu iddiaları, erken kayıt fiyatlarının değişmesi, burs koşullarındaki anlaşmazlıklar ve kayıt iptallerindeki iade sorunları oldu.