Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağdurları, mücadelelerini sürdürüyor: Öğretmenler, komisyonda AKP’nin ‘siyasi bariyerini’ aşamadı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler, direnişlerini sürdürüyor. NATO Tedbirleri öncesinde açlık grevi başlatan, eylem yasağı sonucunda eylemlerine ara veren öğretmenler, önceki gün TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu kapsamında başkente geri döndü. Hak arayışları kapsamında eylemlerini sürdüren öğretmenler, seslerini duyurmaya çalışıyor.

‘CHP’NİN TABAN MAAŞ ÖNERİSİ REDDEDİLDİ’

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, komisyon toplantısında konuşulan konuları değerlendirdi.

Edebali, toplantı sonucunda taban maaş hakkının kaldırılmasına, özel sektöre bağımlı hale getirilmelerine, KPSS’den yüksek puan almalarına karşın mülakatlarda verilen düşük puanlarla elenmelerine, düşük ücretlere, tutulmayan sözlere ve verilmeyen özlük haklarına değinilmemesine tepki gösterdi. Edebali, Milli Eğitim Komisyonu’nun öğrenci affı gündemiyle toplanmasını, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun da ‘özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisi’ne girmeden bir atama durumunda direkt göreve başlama maddesi’ ile ilgili konuşmasını eleştirdi.

Edebali, “Plan Bütçe Komisyonu’na ayriyetten CHP’nin taban maaş önergesi sunuldu, bu da reddedildi. Bununla birlikte komisyon toplantısında öğrenci affı gündemde olmasına rağmen genel değerlendirme kısmında özel sektör öğretmenlerinin taban maaş hakkı ve mülakat mağduru öğretmenlerinin talebi oldukça yer edindi. Muhalefet vekilleri beklenti ve eleştirilerini sundu. Eleştirilerinden biri, 2 senedir verilen sözlerin hayata geçmemesi üzerineydi. İkincisi de, ikidir muhalefetin içtüzüğe göre çoğunluğu sağlayarak komisyon çağrısı yapmasına rağmen dikkate alınmamasıydı. Burada ciddi tartışmalar çıktı” dedi.

‘PİYASACI YAKLAŞIM SÖZ KONUSU’

Edebali, “Günün sonunda komisyonda memleketin tek eğitim gündemi olan, insanların çözümünü beklediği sorunlarımız görüşülmemiş oldu. Milli Eğitim Komisyonu’nun, bu konuların konuşulduğu ve yasalarla çözüme bağlandığı bir yer olması gerekirdi. Eğitim alanı sürekli büyüyor. Burası patronların faaliyet yürüttüğü bir alan değil. Buradaki öğretmenlerin sayısı giderek artıyor ve ucuz işgücü olarak, güvencesiz çalıştırılıyor. Kamuya atanan öğretmen sayısı azalıyor. Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmen özel sektöre yöneliyor. Eğitimde başarı isteniyorsa, bu alanda düzenlemeler gerekiyor. Komisyon, konuya bu eksende yaklaşmalıydı. Burada, AKP’nin siyasi bariyeri, emsal olur düşüncesi, öğretmene öğretmen olarak yaklaşmayıp sektör çalışanı olarak gören piyasacı, sektörcü bir yaklaşım söz konusu. Şu ana kadar bu yaklaşım aşılamadı. Mücadelemize devam ediyoruz. Yetkilileri, sorumluluk almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.