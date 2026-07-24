Özel sektör öğretmenlerinin mücadelesi sonuç verdi: Öğretmenlerin toplantı isteği kabul edildi

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenler, sendika önünde yaptıkları basın açıklamasıyla elde ettikleri önemli bir kazanımı duyurdu. Öğretmenler, 1 Haziran’da sorunlarını duyurmak için, haklarını aramak amacıyla Ankara’ya geldiklerinde, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün düzenleyeceğini söylediği bir toplantının yapılmayışından dert yanmıştı.

“Özel Okul Öğretmenlerinin Çalışma Hayatı” isimli toplantı, işveren ile öğretmenleri bir araya getirecekti. Öğretmenler, Ankara’da yaptıkları her eylemde, 31 Temmuz 2025’ten bu yana çeşitli gerekçelerle ertelenen toplantının yapılmasını istediklerini dile getiriyordu.

Toplantı yeniden planlandı

Öğretmenler adına basın açıklaması yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, mücadeleleri sonucunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın toplantıyı yeniden kararı aldığını duyurdu. 30 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanan toplantı, özel sektör öğretmenlerinin sorunlarını işverenlerle yüzyüze görüşmesine imkan tanıyacak.

‘Çözüm masası olarak değerlendiriyoruz’

Kazanımı değerlendiren Edebali, “Bu toplantıyı bir çözüm masası olarak değerlendiriyoruz. Eğitimde bir krizi tarifliyoruz. Kriz sadece bizim krizimiz değil. Eğitim öğrencinin hakkı, velinin hakkı diyenler bu toplantı fırsatını iyi değerlendirmelidir” dedi.

Özel okul derneklerine ve patronlara toplantıya katılım çağrısı yapan Edebali, “Toplantıda çözümü konuşmak sorumluluklarınızdan sadece biri. Sendikal bürokrasi, sendikal haklarımızı, anayasal haklarımızı çiğnedi. Bizi görmediler. Yok saydılar. Artık böyle gitmeyecek. Artık öğretmenlerin hakkı olacak” ifadelerini kullandı.

Edebali, mülakat mağduru öğretmenlerin sorunları çözülene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini de belirtti.