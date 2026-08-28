Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özelleştirmeler sürüyor... Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazların satışına onay

Özelleştirmeler sürüyor... Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazların satışına onay

28.08.2026 10:47:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Özelleştirmeler sürüyor... Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmazların satışına onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Ankara ve İstanbul’daki bazı taşınmazların satışına ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Çankaya ve Mamak ilçelerindeki taşınmazlar 155 ve 118,8 milyon liraya, Kemerburgaz’daki taşınmazlar ise 1,21 milyar liraya satılacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), Ankara ve İstanbul'daki bazı taşınmaz satışlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Ankara'nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'ndeki taşınmazın 155 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Otomotiv Nakliyat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Mamak ilçesi Abidinpaşa-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazların, bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde 118 milyon 800 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Arslanlar İnşaat Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Şirketlerin sözleşmeleri imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminat idare lehine irat kaydedilerek ihaleler iptal edilecek.

Mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz köyündeki taşınmazların, bir bütün halinde özelleştirilmesine yönelik ihalede 1 milyar 210 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminat idare lehine irat kaydedilerek taşınmaz 1 milyar 205 milyon lira bedelle ikinci teklifi veren Sarılar İnşaat ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ihale şartnamesi kapsamında satılacak. Bu şirketin de sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminat idare lehine irat kaydedilerek ihale iptal edilecek.

İlgili Konular: #İstanbul #Ankara #özelleştirme #taşınmaz

İlgili Haberler

Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 8 taşınmazı satacak
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 8 taşınmazı satacak Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 6 ildeki 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.
Adana, Ağrı, Antalya ve Eskişehir'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek
Adana, Ağrı, Antalya ve Eskişehir'deki bazı taşınmazlar özelleştirilecek Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Adana, Ağrı, Antalya ve Eskişehir'deki bazı taşınmazların satışını yapacak.
Özelleştirmeler tam gaz... Ağrı, Samsun ve Aydın'da 4 kamu taşınmazı daha satılacak
Özelleştirmeler tam gaz... Ağrı, Samsun ve Aydın'da 4 kamu taşınmazı daha satılacak Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 ildeki 4 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; Ağrı'nın Eleşkirt, Samsun'un Havza ve Aydın'ın Didim ilçesindeki toplam 4 taşınmaz satılacak. İhaleler, kapalı zarfla teklif ve "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.