Özgür Çelik'ten Kent Uzlaşısı Davası açıklaması: ‘Siyasetin kriminalize edilmesine dayanan adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz’

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan “Kent Uzlaşısı” ittifakıyla ilgili açılan davanın altıncı duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Karar duruşmasında mahkeme, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, İkbal Polat, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe hakkında beraat kararı verdi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇELİK: ADALETSİZ DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

Karara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, davayı adliyede takip ettiklerini belirterek, şunları paylaştı:

"Kürtlerin batı illerinde seçim kazanamayacak olsalar bile belediye meclislerinde temsil edilerek söz sahibi olması” suçlama konusu yapılarak, seçilmiş belediye meclis üyelerimiz aylarca haksız hukuksuz biçimde cezaevinde tutuldu. Bu süre boyunca, seçildikleri meclisteki görevlerini yerine getirmeleri engellendi. Türkiye’nin birinci partisinin itibarını zedelemek, 19 Mart ve 21 Mayıs darbe süreçlerine siyasi ve hukuki zemin hazırlamak için, tamamen ırkçı ve ayrımcı bir yaklaşımla açılan davada yargılanan 10 belediye meclis üyemizin 8’i beraat etti, 2’si ceza aldı. Siyasetin kriminalize edilmesine, yargının siyasetin üzerinde kumpas aracı olarak kullanılmasına dayanan bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz."

"Kürtlerin batı illerinde seçim kazanamayacak olsalar bile belediye meclislerinde temsil edilerek söz sahibi olması” suçlama konusu yapılarak, seçilmiş belediye meclis üyelerimiz aylarca haksız hukuksuz biçimde cezaevinde tutuldu. Bu süre boyunca, seçildikleri meclisteki görevlerini yerine getirmeleri engellendi. Türkiye’nin birinci partisinin itibarını zedelemek, 19 Mart ve 21 Mayıs darbe süreçlerine siyasi ve hukuki zemin hazırlamak için, tamamen ırkçı ve ayrımcı bir yaklaşımla açılan davada yargılanan 10 belediye meclis üyemizin 8’i beraat etti, 2’si ceza aldı. Siyasetin kriminalize edilmesine, yargının siyasetin üzerinde kumpas aracı olarak kullanılmasına dayanan bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz."