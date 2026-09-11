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Özgür Çelik 'Üsküdar' soruşturmasında ifade verdi: 'Asıl soru, siyasi tercihler neden değişti?'

Özgür Çelik 'Üsküdar' soruşturmasında ifade verdi: 'Asıl soru, siyasi tercihler neden değişti?'

11.09.2026 09:53:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
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Özgür Çelik 'Üsküdar' soruşturmasında ifade verdi: 'Asıl soru, siyasi tercihler neden değişti?'

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimine ilişkin açıklamalarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Çelik, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın “Savcı beni tutuklama ile tehdit etti” dediği görüşmeleri anlatırken, soruşturmanın yalnızca Aydın ile sınırlı kalmamasını istedi. Çelik, “Asıl soru şudur: Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki bazı üyelerin siyasi tercihleri neden ve hangi koşullarda değişmiştir?” dedi.
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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi.

Çelik, ifadesinde Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Necdet Ay ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın belediyenin odasında bulunduğu sırada Ayhan Aydın’ın Necdet Ay’ı telefonla aradığını anlattı.

Necdet Ay’ın telefonu hoparlöre aldığını belirten Çelik, Aydın’ın görüşmede, “Savcı beni tutuklama ile tehdit etti, tutuklandığım takdirde benim engelli eşim ve çocuğuma kim bakacak” şeklinde ağlayarak durumu anlattığını söyledi.

Çelik, “Bahsedilen beyan benim bir beyanım olmayıp Ayhan Aydın’ın kendi beyanıdır. Suat Özçağdaş, Necdet Ay ve ben bu durumun şahidiyiz” dedi.

Çelik, daha sonra belediyede Ayhan Aydın ile yüz yüze görüştüğünü, Aydın’ın daha önce Necdet Ay’a söylediği ve kendilerinin de şahit olduğu aynı beyanı tekrarladığını söyledi. Çelik, Nihat Doğan ve Barış Dedetaş’ın da bu görüşmeye şahit olduğunu belirtti.

Çelik ayrıca YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Uğur Ural’ın da Aydın ile görüştüğünü belirterek, Aydın’ın Ural’a “Savcılık tarafından tehdit ediliyorum, beni tutuklarlar ise aileme kim bakacak yapacak bir şeyim yok” dediğini aktardı.

“ASIL SORU ŞUDUR”

Çelik, soruşturmanın yalnızca Ayhan Aydın’a ilişkin iddialarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Soruşturmanın merkezine yalnızca ‘Ayhan Aydın tehdit edildi mi?’ sorusunu koymak, asıl araştırılması gereken daha büyük soruyu gözden kaçırmak anlamına gelecektir. Asıl soru şudur: Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki bazı üyelerin siyasi tercihleri neden ve hangi koşullarda değişmiştir?

Bu değişikliklerin arkasında yalnızca özgür siyasi irade mi vardır? Yoksa tehdit, baskı, adli süreç, para, makam, görev veya başka bir menfaat ilişkisi söz konusu mudur? İşte soruşturmanın cevaplaması gereken soru budur.”

“İDDİALAR ARAŞTIRILSIN, SORUMLULARI ORTAYA ÇIKARILSIN”

Çelik, 9 Eylül’de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları suç duyurusuyla mevcut soruşturmanın birleştirilmesini talep ederek, soruşturmanın Üsküdar Belediye Meclisi’ndeki siyasi iradenin etkilenip etkilenmediğine ilişkin tüm iddiaları kapsayacak şekilde yürütülmesini istedi.

Çelik, “Biz hiçbir kişiyi, yalnızca kamuoyuna yansıyan iddialar üzerinden suçlu ilan etmiyoruz. Bizim talebimiz çok daha basittir: İddialar araştırılsın, sorumluları ortaya çıkarılsın” dedi.

Çelik ifadesini, “Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir. Başkaca ekleyeceğim bir husus yoktur” sözleriyle tamamladı.

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