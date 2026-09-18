Özgür Özel Bursa’da binlerle buluştu, Erdoğan'a seslendi 'Gel Bursa’da seçimleri yenileyelim'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından parti otobüsünün üzerinde Bursalılara seslendi. Özel, "Bursa, bütün yolculuğumuz boyunca hep yanımızda, arkamızda duran, doğru yönü gösteren ve tarihin doğru tarafında duran siyaset arkadaşlarımla, yol arkadaşlarımla buluştuğum bir nokta" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"Bugün sabah güne maalesef Bursa Cezaevi'nde sabahın 08.00'inde Bursa'nın seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret ederek başladım. Hepinizin selamlarını götürdüm, hepinize selamlar getirdim. Mustafa Bozbey, Bursa'nın 47 yıllık hasretini bitiren, daha önce aday olduğunda geride kaldığında Bursa'ya kızmayan, küsmeyen, milletin kararına saygı duyan, yılmadan çalışan, 31 Mart seçimlerinde 167 bin farkla kazanan, Bursa'nın evladıdır, iradesidir. Bursalılar sandığa gittiler, Bozbey'e görev verdiler. İlk kez Adalet ve Kalkınma Partisi kaybetti ve bu sonucu kabullenmediler, Bozbey'i görevden uzaklaştırmak için her kumpası kurdular. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oyumuz daha çoktu ama küçük ilçelerden gelen belediye meclis üyesi sayısıyla az bir farkla önde oldukları için iftiralar attılar, haksız yere onu içeride tutuyorlar. Utanmadan, sıkılmadan, Bursa'yı Bursa'nın seçtiklerine değil Tayyip Erdoğan'ın atadığına yönettiriyorlar. O seçim sonrasında çıkıp da Bursa'nın karşısına, 'Milli irade tecelli etti' gibi bir utanç cümlesi kurabildiler. Osmanlı'ya 39 yıl başkentlik yapmış Bursa'dan sesleniyorum Erdoğan'a; 167 bin oy farkla seçilen başkanı 167 gündür içeride tutuyorsun. Cesaretin varsa, Bursalının karşısına çıkabilecek haldeysen, gel Bursa'da seçimleri yenileyelim, millet kararını versin, hodri meydan.

"DEMOKRASİDEN MİLLİ İRADEDEN BİHABER"

Milletin karşısına çıkamayan, erken seçim taleplerine itiraz eden, sandıktan kaçanlar bugün çıkmışlar, peşi sıra 2028'in baharına bir tarih verip, 'Seçimler bu tarihte yapılabilir, cumhurbaşkanımız aday olabilir, şimdiden ilan edilebilir' gibi safsatalarla uğraşıyorlar. Hatta bir tanesi çıkmış bugün, 'O tarihte cumhurbaşkanı yeniden seçmek için bir seçim düzenlenecek' diyecek kadar şuurunu kaybetmiş, demokrasiden milli iradeden bihaber. Kendine güvenen, karşımıza çıksın, hodri meydan. Bursa, yıllarca AK Parti'nin kara düzeninden bıktı, YENİ Parti'nin emekliyi, emekçiye, çiftçiyi, esnafı koruyan, gençlerin umutlarını yeşerten yeni bir iktidarı müjdeliyor. Bunu Türkiye'nin dört bir tarafında görüyoruz.

31 Mart seçimlerini biz kazandıktan sonra bunu hazmedemeyenler, daha bir yıl bile geçmeden, İstanbul'un üç kez üst üste seçimi kazanmış, belediye başkanını ve cumhurbaşkanı adayımızı haksız yere tutuklayarak, 1,5 yıldan fazla süredir bir darbeye giriştiler. Bu darbecilere sessiz kalmadık. 116 kez otobüsün üstündeydik, mikrofon eldeydi. Anadolu'da ve İstanbul'da sizinle tarih yazdık. O sırada bize 'O otobüsün üstünden in, Ankara merkezli siyaset yap, muhalefetle yetin' dediler. Biz itiraz ettik. O günden sonra birileri iktidar ağzıyla konuşmaya, iktidara selektör yapmaya, 'Bizi getirirseniz, yol arkadaşlarımızı satarız, arınırız' diyerek muhalefetin içinde bir yarık, milletin gönlünde bir eziklik, iktidar mücadelesinde bir zafiyet ve enerjimizde bir eksikliği iktidara teklif ettiler.

"KARARI BİRLİKTE VERDİK"

Bu iktidar, 21 Mayıs günü sivil darbenin yeni bir adımını atarak, partinin seçilmişlerinin yerine atanmış bir düzen getirmeye ve büyük bir mücadeleyi sekteye uğratmaya ve seçimleri bu şekilde kazanmaya karar verdi. İşte o gün, bir çoğunuz ekran başında, bir kısmınız Ankara'da bir kararı birlikte verdik. Teslim olmayacaktık, geri adım atmayacaktık, bir santim eğilmeyecektik. İşte o gün devletin polisine kanunsuz emir verenler, o gün bizi binamızdan, baba evimizden polis zoruyla çıkaranlar, binalarımızı, imkanlarımızı, otobüslerimizi altımızdan alıp, 'Şimdi ne yapacaksın' dediler. Karşımızda koca devlet, arkamızda ana muhalefetin imkanları vardı. Onları geride bırakıp, koca devletin gücünden korkmayıp, bir kişiye sana güvendim.

21 Mayıs sivil darbesinden sonra Bursa'da 36'ncı il ziyaretidir. Size bir banktan, belki bir sandalyeden, belki bir şeftali kasasının üzerinden birkaç cümle kuracaktım ama siz, bu gece burayı beklenmedik ama çok güçlü bir mitinge çevirdiniz. Bu gece yüzler, binler beklerken, on binler toplandığında nereden konuşacağız, sesi nereden duyuracağız demiyorsak hepinizden Allah razı olsun, teyzem sağ olsun. İktidar umudunu kaybetmeyenlere, bizi ele güne rezil etmeyenlere, sokakta, meydanda sabah, öğlen, gece yalnız bırakmayanlara helal olsun.

"YENİ PARTİ'NİN YENİ DÜZENİNDE NEFES ALMAYI VADEDİYORUZ"

AK Parti'nin kara düzeni emeklilere tarihin en zor günlerini yaşatıp, emeklileri tarihin en büyük vefasızlığıyla karşı karşıya bırakıyor. Bu ülkeyi 24 yılıdır yöneten Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, 'SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de çok güçlükler çekmişti' dedi. Erdoğan'ın SSK'ya giriş tarihi nedir diye baktım. 1974. İlk yatan maaşı bin 200 TL. 1974'te çeyrek altın 128 TL. Erdoğan'ın ilk asgari ücret aldığı maaşla 9,5 çeyrek altın alınıyor. Bugün ise asgari ücretle 2,5 çeyrek altın alınıyor. 1974'te rahmetli Ecevit, asgari ücretli Erdoğan'a 9,5 çeyrek altın veriyorken, 2026'da o Erdoğan, bu milletin evlatlarına 2,5 çeyrek altın veriyor. Yazıklar olsun. İktidar olduğu gün 2002'de emekliler sekiz çeyrek altın alıyorken, bugün iki çeyrek altın alıyorsa, asgari ücretliler yedi çeyrek altın alıyorken bugün 2,5 çeyrek altın alıyorsa, bugün köylerine varıp gittiğim Bursalı çiftçiler geçen sene bir kilo incir satıp, dört litre mazot alırken, bu sene iki kilo incir satıp, bir litre mazot alamıyorsa, 100 TL'lik banknot ilk çıktığı gün 40 litre mazot alırken, dün akşamdan itibaren bir litre bile mazot alamıyorsa, bu çiftçiye AK Parti'nin kara düzeninden kurtulmayı, YENİ Parti'nin yeni düzeninde nefes almayı vadediyoruz. Biz umut vadediyoruz, güzel günler vadediyoruz, zenginlik vadediyoruz, barış içinde kardeşçe yaşamayı vadediyoruz.

Bursa'nın belediye başkanları istisnasız firesiz YENİ Parti'nin yeni iktidar yolundalar. Belediye başkanlarında firemiz yok, milletvekillerinde fire var sanmasın kimse, nazarlık olsun diye bir eksik, beni yazın onun yerine Bursa vekili diye. Biz kötüleri, kötülük yapanları iktidara yanaşıp muhalefeti bırakanları geride bıraktık, iktidara yürüyoruz.

"BU ÜLKENİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜYLE SORUNU OLMAYAN TÜM DEMOKRATLARLA BERABERİZ"

Türkiye'de aylar önce gündeme getirdiğimizde, sustular, ölü taklidi yaptılar. Geçtiğimiz günlerde bir kararname imzalayıp sekiz otoyolu, iki çevre yolunu, iki köprüyü özelleştirme listesine aldılar. Bu çevre yollarından bir tanesi Bursamızın çevre yolu. Türkiye gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü. Bedava Bursa çevre yolunu paralı yapıyor, 49 TL'lik köprüyü 259 TL yapıyor, ondan sonra bu gıda enflasyonu neden oldu diyor. Buradan geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kara düzeni, hayat pahalılığını, gıda enflasyonunu körükleyen, emeklisine, işçisine sefalet ücreti veren, 30 yıl boyunca alacağımız otoyol gelirlerini bir seferde dört yıllığını verene memleketin 30 yılını satan gözü dönmüş, iktidara tutunmak için her kötülüğü göze almıştır. Göreceksiniz AK Parti'nin kara düzenini bitireceğiz, YENİ Parti'nin yeni düzenini kuracağız. YENİ Parti, Türkiye'nin yeni partisidir, emeklinin, emekçinin, esnafın, işçinin, çiftçinin, hayvancının, arıcının, gençlerin, kadınların yeni partisidir. YENİ Parti'nin yeni düzeninde Bursa'nın bütün demokratlarına yer vardır YENİ Parti'nin kapıları açıktır. Yeter ki demokrasiden yana olsun, otokrasinin karşısında dursun, tek adama karşı olsun, hepsiyle birlikteyiz. Bir şeye bakarız. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüyle, anayasasıyla, bayrağıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olmayan tüm demokratlarıyla beraberiz.

"HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Mustafa Kemal, en zor günlerinde güvenecek kimsesi yokken bir yere güvendi. Kendisi çok iyi bir askerdi, cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'na bırakmadı. Çok sevdiği partisini kurmuştu Cumhuriyet'i, partisinin genel başkanlarına emanet etmedi, Cumhuriyet'i kendisinden sonraki cumhurbaşkanlarına, başbakanlara emanet etmedi. Gazi, Cumhuriyet'i gençlere emanet etti. Vazifeye atılmak için Cumhuriyet'i korumak için bir an bile tereddüt etmeyecek, önümüzdeki dönem o sandığa ulaşacak, bu iktidarı değiştirecek olan sizlersiniz. Gazi, Bursa Nutku'nda 'Türk genci devrimlerin ve Cumhuriyet'in sahibidir, bekçisidir' demiştir. Cumhuriyet'e, devrimlere, ülkemize, YENİ Partimize sahip çıkın. Hep birlikte başaracağız.

Zülfü Livaneli bizi izliyor, selam bekliyor. Livaneli, 'Hüzünlü şarkılar çalmayalım artık umut dolu şarkılar çalalım' deyince bir grup butlancı sevindiler. Zülfü Livaneli bizzat aradı, 'Artık hüzüne değil umuda ihtiyaç var. Meydana selam söyle, benden selam olsun Bursa'ya' diyor."

Daha sonra Livaneli'nin "Merhaba" şarkısı çalındı. Özel, şarkının ardından, "Zülfü Livaneli'ye selam olsun, yeni yürüyüşe, YENİ Parti'ye, yeni umuda, iktidara merhaba" dedi.