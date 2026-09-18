Özgür Özel, Bursalı iş insanları ile toplantıda bir araya geldi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gün boyu Bursa'da devam eden ziyaretleri kapsamında Bursalı iş insanlarıyla bir araya geldi.
İş insanlarıyla yapılan toplantıda Türkiye ekonomisi ve Bursa'nın ekonomisi üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gün boyu Bursa'da devam eden ziyaretleri kapsamında Bursalı iş insanlarıyla bir araya geldi.
İş insanlarıyla yapılan toplantıda Türkiye ekonomisi ve Bursa'nın ekonomisi üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.