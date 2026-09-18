Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel, Bursalı iş insanları ile toplantıda bir araya geldi

Özgür Özel, Bursalı iş insanları ile toplantıda bir araya geldi

18.09.2026 13:17:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Özgür Özel, Bursalı iş insanları ile toplantıda bir araya geldi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursalı iş insanları ile toplantıda bir araya geldi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gün boyu Bursa'da devam eden ziyaretleri kapsamında Bursalı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Image

İş insanlarıyla yapılan toplantıda Türkiye ekonomisi ve Bursa'nın ekonomisi üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

İlgili Konular: #Özgür Özel #yeni parti