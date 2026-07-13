Özgür Özel'den Ankara'da Çankaya için yürüyüş çağrısı: Millet için yürüyoruz

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Ankara'da düzenlenecek yürüyüşe çağrıda bulundu.

İktidarın politikalarına sert tepki gösteren Özel, yürüyüşün gerekçesini "Siyasi kumpasları Başkent Ankaramıza taşımak isteyenlere karşı yürüyoruz" sözleriyle açıkladı. Özel'in paylaştığı görselde, gözaltındaki Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte yer aldığı ve eylemin "Çankaya'nın iradesine hep birlikte sahip çıkıyoruz" ile "Millet için yürüyoruz" sloganlarıyla düzenlendiği vurgulandı.

Siyasi kumpasları Başkent Ankaramıza taşımak isteyenlere karşı yürüyoruz.



Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için egemenliğin sahibi olan milletimizle yürüyoruz.



Rakiplerini hapse atarak engellemeye çalışan bu yozlaşmış kara düzeni reddediyoruz.



Milletin coşkun akan selinin… pic.twitter.com/1hZ1rUY7uI — Özgür Özel (@eczozgurozel) July 13, 2026

Paylaşılan bilgilere göre yürüyüşün rotası ve zamanı şu şekilde belirlendi:

Başlangıç Noktası: Kuğulu Park

Bitiş Noktası: Çankaya Belediyesi

Tarih ve Saat: 13 Temmuz Pazartesi, Saat 19.00

Özgür Özel'in iktidara yönelik eleştirilerini sıraladığı ve yurttaşları davet ettiği paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Siyasi kumpasları Başkent Ankaramıza taşımak isteyenlere karşı yürüyoruz. Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için egemenliğin sahibi olan milletimizle yürüyoruz. Rakiplerini hapse atarak engellemeye çalışan bu yozlaşmış kara düzeni reddediyoruz. Milletin coşkun akan selinin karşısında hiçbir güç duramayacak!"