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Özgür Özel'den Ankara'da Çankaya için yürüyüş çağrısı: Millet için yürüyoruz

Özgür Özel'den Ankara'da Çankaya için yürüyüş çağrısı: Millet için yürüyoruz

13.07.2026 14:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Ankara'da Çankaya için yürüyüş çağrısı: Millet için yürüyoruz

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Siyasi kumpasları Başkent Ankaramıza taşımak isteyenlere karşı yürüyoruz" diyerek yurttaşları bugün saat 19.00'da Kuğulu Park'tan Çankaya Belediyesi'ne yapılacak yürüyüşe davet etti.
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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Ankara'da düzenlenecek yürüyüşe çağrıda bulundu.

İktidarın politikalarına sert tepki gösteren Özel, yürüyüşün gerekçesini "Siyasi kumpasları Başkent Ankaramıza taşımak isteyenlere karşı yürüyoruz" sözleriyle açıkladı. Özel'in paylaştığı görselde, gözaltındaki Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile birlikte yer aldığı ve eylemin "Çankaya'nın iradesine hep birlikte sahip çıkıyoruz" ile "Millet için yürüyoruz" sloganlarıyla düzenlendiği vurgulandı.

Paylaşılan bilgilere göre yürüyüşün rotası ve zamanı şu şekilde belirlendi: 

Başlangıç Noktası: Kuğulu Park

Bitiş Noktası: Çankaya Belediyesi 

Tarih ve Saat: 13 Temmuz Pazartesi, Saat 19.00 

Özgür Özel'in iktidara yönelik eleştirilerini sıraladığı ve yurttaşları davet ettiği paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Siyasi kumpasları Başkent Ankaramıza taşımak isteyenlere karşı yürüyoruz. Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için egemenliğin sahibi olan milletimizle yürüyoruz. Rakiplerini hapse atarak engellemeye çalışan bu yozlaşmış kara düzeni reddediyoruz. Milletin coşkun akan selinin karşısında hiçbir güç duramayacak!"  

İlgili Konular: #Ankara #Özgür Özel #çankaya

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