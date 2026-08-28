Özgür Özel’den Bakan Gürlek’e 'İBB davası' yanıtı: ‘Canlı yayın talebimiz ısrarla devam ediyor’

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli programı kapsamında İzmit’in Fethiye Caddesi’nde esnafı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Sabri Yalım Parkı’nda bulunan bir bankın üzerine çıkarak konuşan Özel, "Bugün burada yaşananlar, geçen hafta Trabzon'da, Rize'de yaşananlar; ondan önce Gaziantep'te yaşananlar ya da yarın Kayseri'de yaşanacak olanlar normal şeyler değil. Memlekette bir şeyler oluyor. Bir şeyler değişiyor. Bir şey doğuyor, yeni bir şey doğuyor. Yeni bir hareket bir partiye dönüştü. Uğradığımız büyük bir haksızlık, size sorduğumuz yol, sizin gösterdiğiniz yön, çizdiğiniz rotayla sizinle omuz omuza yürüyoruz iktidara. Omuz omuza" ifadelerini kullandı.

"FATMA BAŞKANIN YANINDAYIZ"

Seçilmişlerin meşruiyetini savunduklarını belirten Özel, "İzmit'in iradesine kafa tutanları, seçilmiş belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e kumpas kuranları kınıyoruz. YENİ Parti olarak tüm üyelerimizle, İzmit örgütümüzle, Kocaeli örgütümüzle birlikte sonuna kadar Fatma Başkanın ve İzmit iradesinin arkasındayız" dedi.

"SAVUNMA KİTABINI TOPLATAN BİR ANLAYIŞ VAR"

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunma hakkının engellendiğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"12 Eylül yargısı 20 günlük savunmalara izin veriyordu. Darbeci olmasına rağmen dünyanın en gaddar iktidarları savunma hakkını kısıtlamaz. FETÖ'cüler dahi kahraman askerlerimize kurdukları kumpas davalarında savunma hakkını sınırlamıyorlardı. 1 buçuk yıldır iftira atıyorlar. 150’den fazla olay söylediler, hiçbirini kanıtlayamadılar. Bunlara verilecek yanıtı dinlemediler. Ekrem Başkan da karar verdi: 'O zaman' dedi, 'Savunmamı kitap olarak nasıl dağıtacağım?'

Dün itibarıyla kitabın basıldığı basımevini polis bastı, kitaplara el koydu. Yargı çetesinin talimatıyla kitabın basımını durdurma ve toplatma kararı aldılar. O kitap ki izin vermedikleri savunmayı millete anlatan kitaptır. İftiraları teker teker, gerçekleri söyleyen, masumiyeti kanıtlayan kitaptır. İşte karşımızda iftiradan geri durmayan, her türlü yalanı devletin televizyonuna, devletin haber ajanslarına tekrar ettiren, 1 buçuk yıl basında yalanların üstünde, günü gelince savunmayı susturan, savunmanın kitabını toplatan bir anlayış var.

İşte o anlayışın ödüllendirilen Adalet Bakanı dün çıkmış, hiç ama utanmadan sıkılmadan, birkaç iftiracıyla Ekrem Başkan arasındaki polemiği, 'Görüyor musunuz? Şimdi zor durumda. Şimdi canlı yayın ister mi?' diyecek kadar hadsizleşti. Muhatabım o değil. Ama onu atayana, Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorum: Hadi, cesaretin varsa biz varız! Canlı yayın talebimiz ısrarla devam ediyor. Hatta eğer çok kendine güveniyorsa -oldu ya bakan yardımcılığından atamışsın- Adalet Bakanı mahkemenin savcılığına, Ekrem Başkan'ın karşısına çıksın; boyunun ölçüsünü alacak. Boyunun ölçüsünü alacak.

Buradan o Adalet Bakanına, onu atayana ve bize haksızca saldıranlara söylüyorum: Sizin karşılığınızda geri adım atan namerttir. YENİ Parti önüne bakan, iktidar edildiğinde yürüyen ve pozitif siyaset yapan bir partidir. Ama bu arkadaşlarımızı geride bırakacağımız, haksızlığa karşı dilsiz şeytan olacağımız anlamına gelmez. Açıkça söylüyorum: Mücadeleden geri durmayız. Kimseyi yalnız bırakmayız. Böyle kaba kuvvetin karşısında susmayız. Bir santim eğilmez, bir kelime eksik konuşmaz, bir adım geri adım atmayız. Çünkü biliriz ki biz bir kelime eksik konuşursak bu milleti susturacaklar. Biz bir adım geri atarsak bu ülkeyi yüz yıl geriye götürecekler. Biz bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. Buna asla izin vermeyeceğiz."

"KADINLARIN YENİ PARTİSİ YENİ PARTİ'DİR"

YENİ Parti'nin kadınların umudu olduğunu söyleyen Özel, "Kadınların yeni partisi YENİ Parti'dir. YENİ Parti ev kadınlarının emeklilik umududur. YENİ Parti ev kadınlarını saygıyla, herkesin vatandaş olmanın gururuyla, namusuyla çalışıp kazanamıyorsa temel bir vatandaşlık gelirine sahip olacağı, kimsenin primi yatmadı diye haklarından geri kalmayacağı... Bugün bir şehit annesi diyor, diyor ki: 'Oğlum bize hastane bedava, eczane bedava, altı yüz lirayı verdim şu bir çorba ilaca' diye geliyor. Buradan hem şehit ailelerine söz olsun: Ne hastanede ne diş hekiminde ne eczanede size bir kuruş para ödetirsek namussuzuz, şerefsiziz" dedi.

Emeklilerden tedavi ve ilaç fark ücreti alınmayacağını söyleyen Özel, "Emeklinin de emekçinin de umudu YENİ Parti'nin yeni siyasetidir. Bunu bizimle birlikte İzmit'te belediye başkan vekilimizle, Derince'de, Karamürsel'de belediye başkanlarımızla, tüm ilçe belediye başkanlarımızdaki İzmit'in tutuklu ilçe başkanımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Hem ilçe başkanımıza hem belediye başkanımıza en kısa sürede özgürlük diliyorum" ifadelerini kullandı.

KANSER HASTASINDAN 200 LİRA DESTEK

Aslında esnaf yürüyüşü planladıklarını ancak kalabalık nedeniyle bir bank üzerinde konuşma yaptığını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Ben otobüsleriniz alındığında, binamız alındığında, tüm imkânlarımız AK Parti yargı emriyle alınıp butlana verildiğinde böyle bu gömlekle bir başımıza yürürken böyle binler, on binler, yüz binler sahip çıkınca teyzem demişti ki bana: 'Hiç üzülme, sana otobüs de alacağız. Hiç üzülme, sana bina da yapacağız.' Biraz önce kanser tedavisi gören bir ablam bir zarfın içinde 200 yüz lira getirdi, 'İktidar olun' dedi. 'Hep beraber' dedim. 'Ben göremem' dedi. 'Göreceksin' dedim. 'Tedavi görüyorum, kanserim' dedi. 'Allah güç verecek, o günleri birlikte göreceğiz' dedim. Onun verdiği o iki 20 lirayla ya da İzmir'de teyzemin sarılıp 'Üzülme sana alacağız' dediği o kampanyayla YENİ Partiye sahip çıktınız. Yeni umuda sahip çıktınız.

Bugün o otobüse teyzem sağ olsun, hepiniz sağ olun. Partinin, yeni partinin otobüsüne ilk adımı şimdi atacağım. Yeni partinin yeni otobüsü, seçim otobüsü iktidarı getirecek. O seçimin otobüsünde ilk kez İzmit'ten yola çıkıyoruz. Buradan sonra yolumuza yoldaşlık etmede bugünkü gibi olun. Nereye çağrıldıysanız koşun. Çünkü Türkiye'nin umudu... Hiç hak etmiyorum, öyle laflar duyuyorum. Ben değilim, biz değiliz. Türkiye'nin bir tek umudu var, o da sizlersiniz. Sizlersiniz! Arkasında durması gerekenin arkasında duranlar, tarihin doğru tarafında duranlar ve ne zaman çağrılsa oraya gidenler bugün gibi kendine burada olmayı bir görev. Bu ülkenin umududur. Kimse enseyi karartmasın.

Bundan 103 yıl önce, 105 yıl önce, 107 yıl önce şartlar bugün gibi değildi. Hiçbir şey yoktu. Ama umut vardı, inanç vardı. Siz 1919'da Atatürk'ü Samsun'da karşılayan, Anadolu'nun bağrına basan, Kurtuluş Savaşı'nda onun emriyle can veren, sonra da bu güzel ülkeyi kuranların, kurduranların, kurulsun diye şehit olanların torunlarısınız, evlatlarısınız. Bu iradeyi hiçbir kötülük yenemez. Yenilmeyeceğiz.

Ben size inanıyorum. Ben size güveniyorum. Bundan sonra da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Siz de yeni partinin iktidar yolculuğuna inanıyor musunuz? Hep birlikte miyiz? Bundan sonra bu yol hep birlikte yürüyeceğimiz, sonunda hep birlikte başaracağımız, elbette kazanacağımız ama kimsenin kaybetmeyeceği yolculuktur. Bugün halinden memnun olmayan AK Partili, MHP'li emekliye, ev kadınına, işçiye, çiftçiye sesleniyorum: Bu yeni umut bize ait değil, hepimize ait bir umuttur. 86 milyonu kucaklayacağımız, bütün dertli kim varsa bütün dertleri bir şekilde çözeceğimiz, yaraları saracağımız, kutuplaşmadan kucaklaşmayla çıkacağımız, kimseyi şeytanlaştırmayıp bu ülkeyi yeniden barıştıracağımız, kardeş kılacağımız, 86 milyonu Cumhuriyet ruhuyla, Atatürk'ün vasiyetine uygun şekilde yöneteceğimiz yarınlar geliyor. Kimse korkmasın, kimse korkmasın!"