Özgür Özel'den 'Başakşehir' açıklaması: 'Önlem almayanlar bu tablonun siyasi sorumlusudur'

Başakşehir'de başka bir okulda eğitim gören F.M. (15), girdiği imam hatip ortaokulunda 8 öğrenciyi bıçaklayarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, F.M. gözaltına alındı. Yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den bir taziye mesajı geldi. Özel, sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ne yazık ki yine okulda yaşanan bir saldırının ardından konuşuyoruz. İstanbul Başakşehir’de bir ortaokulda yaşanan saldırıda bir evladımızı kaybettik, yaralı yedi öğrencimizin tedavisi sürüyor.

Çok üzgünüz. Üzgün olduğumuz kadar da öfkeliyiz. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralı öğrencilerimize acil şifalar diliyorum."

"ÖNLEM ALMAYANLAR SİYASİ SORUMLUDUR"

Özel mesajının devamında Okulun ve öğrencinin güvenliği, ülkeyi yönetenlere emanettir. Aileler evlatlarını okula gönderirken güvenliğinden endişe ediyorsa, 6-7 yaşındaki çocuklara kurşun geçirmez çanta pazarlanıyorsa, ortada yerine getirilmeyen bir devlet sorumluluğu vardır. Daha önce pek çok kez uyarmamıza, benzer acıları defalarca yaşamamıza rağmen gerekli önlemleri almayanlar, bu tablonun siyasi sorumlusudur" ifadelerini kullandı.