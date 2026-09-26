Özgür Özel'den demokrasi ve değişim vurgusu: 'Bu partide üye söz sahibi olacak'

Bornova Büyükpark’ta düzenlenen buluşmada konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova Anadolu Lisesi’nde öğrenci olduğu yılları anımsatarak ilçenin yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

1985 yılında devlet parasız yatılı bursuyla Bornova Anadolu Lisesi’nde okumak için ilçeye geldiğini anlatan Özel, ilk çarşı izninde girdiği Büyükpark’ta yıllar sonra genel başkan olarak partililerle buluştuğunu belirtti.

Özel, “On yaşını yeni bitirmiş, gençliğe hazırlanan bir çocukken ilk çarşı iznimde girdiğim kapıdan biraz önce yeniden girdim ve Büyükpark’tayım. Böylesi bir kalabalıkla, YENİ Parti’nin genel başkanı olarak, partimizin kalesi olmuş Bornova’da tüm üyelerimizle ilçe başkanı seçimine geldim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Kendisinin oyunu Manisa Yunusemre’de kullanacağını belirten Özel, Bornova’ya ilişkin, “Ortaokulu, liseyi, üniversiteyi okuduğum; her an kendimi ait hissettiğim, bir gözümün, bir kulağımın ve kalbimin yarısının emanet olduğu ilçe Bornova’dır” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR ADIM ATIYORUZ”

Bornova’daki üye sayısındaki artışa dikkat çeken Özel, ilçede 8 bin 300 üyeye ulaşıldığını ve yakın zamanda 10 bin üye sınırının aşılacağını söyledi.

Parti içi demokrasiyi güçlendirmek istediklerini ifade eden Özel, “Bornova geçmiş dönemlerde mahallelerde sandık kuran, delegesini mahalleden seçen, parti içi demokrasinin en rahat yaşandığı ilçelerden biriydi. Bugün ise üyelerin doğrudan sandık başına gittiği bir sistemi hayata geçiriyoruz. Türkiye siyasetine örnek olacak ve geri adım atılmayacak büyük bir adımı hep beraber atmaya geldik” dedi.

ERTÜRK ÇAPIN’A TEŞEKKÜR

Görev değişimine de değinen Özel, kurucu ilçe başkanlığı görevini yürüten Ertürk Çapın’a teşekkür etti. Çapın’ın geçmiş dönemde değişim sürecinde ve partinin kuruluş çalışmalarında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Özel, “Bugün Bornova’da ortak akılla bir aday üzerinde birleşildiğini söyledi ve görevi yeni başkanımıza emanet edeceğini ifade etti. Ertürk Başkan’a tüm emekleri için yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÖMER EŞKİ’YE “KARDEŞİM” DEDİ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’ye de teşekkür eden Özel, örgüt ile belediye arasındaki uyumun önemine dikkat çekti.

Özel, “Bornova’ya benim gibi okumak için gelen, burada öğrenci yurdunda kalarak üniversitesini tamamlayan, burada siyaset yapan ve sizlerin oylarıyla genç bir belediye başkanı olarak göreve gelen Ömer Eşki kardeşime bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

MÜMECCEL TİMAÇ’A BAŞARI DİLEDİ

Bornova’daki parti örgütünün ilçe başkanlığı için ortak aday üzerinde uzlaştığını belirten Özel, Mümeccel Timaç’a başarı dileklerini iletti.

Özel, “Bornova’nın tüm dinamikleri tartışmış ve bir rekabet yerine hep birlikte ortak bir adayda birleşmişler. Birazdan oylarınızla kendisine güven oyu vereceksiniz. Cumhuriyet kadını adayımız Mümeccel Timaç’a başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“KENDİ EVİNDE DEMOKRASİ OLMAYAN ÜLKEYE DEMOKRASİ GETİREMEZ”

Parti içinde üyelerin karar süreçlerine doğrudan katılımını önemsediklerini söyleyen Özel, “Daha önce hep söyledik; bu partide üye söz sahibi olacak. Bu partide ilçe başkanını da il başkanını da genel başkanı da üye seçecek. Bunu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Özel, “Kendi evinde demokrasi olmayan ülkeye demokrasi getiremez dedik. Tam da bunu hayata geçireceğimiz bir sürecin içindeyiz” diye konuştu.

“PARTİMİZ DEĞİŞİRSE TÜRKİYE DEĞİŞİR DEDİK”

Geçmiş seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, seçim yenilgisinin ardından parti içinde değişim talebinin güçlendiğini söyledi.

“Çok kazanmamız gereken bir seçimi kaybetmiştik. Başımız öndeydi, ne yapacağımızı bilemez haldeydik” diyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dedik ki partimiz değişirse Türkiye değişir. Bir değişim umuduyla, değişim sloganıyla yola çıktık. Gençlere önem verdik, kadınlara önem verdik. Birbirimize, örgütümüze, örgütlülüğümüze ve kardeşlik hukukuna önem verdik. Türkiye de yaptığımız kurultayı bir öz eleştiri olarak gördü ve bize temiz bir sayfa açtı.”

“SİYASET İDDİAYLA YAPILIR”

Genel başkanlığa geldiği dönemde partiyi birinci parti yapma hedefi koyduklarını anlatan Özel, “Nasıl rahmetli Ecevit girdiği iki yerel ve iki genel seçimde partisini birinci çıkardıysa, biz de partimizi birinci parti yapacağız; yapamazsak görevi bırakacağız demiştik” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerinin o dönem eleştirildiğini belirten Özel, “Daha dört aylık genel başkan, böyle iddia mı konur dediler. Ben de ‘Siyaset iddiayla yapılır’ dedim” diye konuştu.

Özel, seçim gecelerinde geçmişte sandık görevlilerine moral vermek için gönderilen mesajları da hatırlatarak, örgütün sandık güvenliği ve seçim süreçlerindeki rolünün önemine dikkat çekti.

“O SANDIĞA VARACAĞIZ, BU İKTİDARI DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Yerel seçimlerde İzmir’de 31 belediyeden 29’unu kazandıklarını anımsatan Özel, “Kırk yedi yıl sonra parti birinci parti oldu. Biz birinci olurken Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu günden beri ilk kez seçim kaybetti, ilk kez ikinci oldu. İzmir’de 31 belediye başkan adayımızdan 29’unu seçtirdik” diye konuştu.

“BUNDAN SONRAKİ İLK SEÇİMİ KAZANACAĞIZ”

Ege Bölgesi’ndeki seçim sonuçlarına da değinen Özel, iktidar hedeflerini sürdürdüklerini belirterek, “Bize ‘Sivas’ın doğusuna gidemiyorsunuz’ diyenler Ege’ye gelemez oldular. Ege’de belediyeleri yoktu. Biliyorlar ki bundan sonraki ilk seçimi de kazanacağız ve iktidarı değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Partisine ve belediye başkanlarına yönelik yargı süreçlerini eleştiren Özel, iktidarın seçim yenilgisinin ardından yargı üzerinden siyasi mücadele yürüttüğünü savundu. Özel, “Kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademesine güvenmeyenler hiçbir partide olmayan ‘yargı kollarını’ kurdular. Belediye başkanlarımıza, Ekrem İmamoğlu’na, meclis üyelerimize ve bürokratlarımıza saldırdılar” dedi.

“İZMİR ARKAMIZDA DURDU”

İzmir’de daha önce düzenledikleri mitingi de anımsatan Özel, yurttaşlara öfkelerini demokratik mücadeleye dönüştürme çağrısı yaptığını belirtti. Özel, şunları söyledi:

“İlk geldiğimde İzmir’deki öfkeyi bütün Türkiye gördü. İzmir’e, ‘Öfkenizi kötü söze çevirmeyin. Biz kötülüğü arkada bırakacağız’ dedim. O gün Kordon’da, arife günü olmasına rağmen İzmir sel olup aktı, arkamızda durdu. Bize yeni bir yol tarif etti. O yolda yürüdük, hedefimizden şaşmadık.”

YENİ Parti’nin kuruluş sürecine ilişkin de konuşan Özel, partinin üyelerinin desteğiyle yoluna devam ettiğini belirterek, “Yeni Parti, kuruluş talimatını milletin verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini bağışıyla, aidatıyla üyelerinin oluşturduğu Türkiye’nin yeni umududur” dedi.

GENÇLERE “YASAKSIZ TÜRKİYE” SÖZÜ

Bornova’nın genç nüfusuna dikkat çeken Özel, konuşmasının önemli bölümünü gençlere ayırdı. İşsizlik, gelecek kaygısı ve yurtdışına gitme isteği üzerinden iktidarın politikalarını eleştiren Özel, “Elinizdeki diplomaya rağmen istihdam yaratamayan, gelecek kaygılarınızı ortadan kaldırmayan, gençlerin hayallerini yurtdışında kurmasına neden olan bir anlayış var” diye konuştu.

Festivaller, konserler, sosyal medya ve ifade özgürlüğü üzerindeki yasakları da eleştiren Özel, “AKP’nin kara düzenini yıkacağız, gençlerin yeni düzenini kuracağız. Yasaksız bir Türkiye, vizesiz Avrupa gelecek. Gençler istediği gibi gezecek, istediği yerde okuyacak ama bu güzel memlekette hayal kuracak” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERİN YAŞADIĞI GEÇİM SIKINTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Özel, konuşmasında emeklilerin ekonomik koşullarına da geniş yer ayırdı. Emekli aylıklarının yetersiz olduğunu savunan Özel, emeklilerin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi.

25 Eylül’de Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde seyyanen zam talebiyle düzenlenen eylem sırasında yaşamını yitiren emekli polis Ali Şekeroğlu’nu da anan Özel, “Yıllarca bu devlete, bu millete hizmet etmiş emekliler siyasi tarihimizin en büyük haksızlıklarından biriyle karşı karşıya. ‘Ya kirayı öde, aç kal; ya karnını doyur, sokakta kal’ ikilemine sürükleniyorlar” dedi.

Şekeroğlu’nun ölümünün ardından iktidara seslenen Özel, “Emekliler yoksulluktan, açlıktan canına kıyıyor. Yeter artık. Her mitingde emeklinin gözündeki öfkeyi, çaresizliği görüyorum. Bütün emeklilere söz veriyorum; AKP’nin kara düzenini yıkacağız, emeklinin hakkını alacağı yepyeni bir düzen kuracağız” ifadelerini kullandı.

“BU İKTİDARIN SON UMUDU SİZİN UMUTSUZLUĞUNUZ”

Konuşmasının sonunda seçim ve iktidar değişikliği mesajı veren Özel, iktidarın değişmeyeceği yönündeki söylemlere karşı seçmene sandığı işaret etti.

On yaşındayken eğitim için geldiği Bornova’ya atıfta bulunan Özel, “Büyüdüğüm, on yaşında geldiğim bu Büyükpark’tan size söz veriyorum. Biz o sandığa varacağız. Seçimi alacağız, bu iktidarı değiştireceğiz” diye konuştu.

Özel , “Bu iktidarın son umudu sizin umutsuzluğunuzdur. Son umudu karamsarlıktır, bizim iktidar değişiminden umudu kesmemizdir. Oysa bizim yepyeni bir mücadelemiz, yepyeni bir yolumuz var. Emeklinin de gencin de kadının da emekçinin de esnafın da çiftçinin de yeni umudu Yeni Parti’dir” diye konuştu.

ÇAĞATAY GÜÇ: “MİLLETİN SÖZÜNÜ SİYASETİN MERKEZİNE KOYACAĞIZ”

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin İzmir’de düzenlediği buluşmada yaptığı konuşmada, yeni siyaset anlayışlarının temelinde katılım, örgüt iradesi ve milletin sözünün bulunduğunu söyledi. Güç, “Türkiye’nin ihtiyacı; farklılıklarına rağmen ortak bir gelecek etrafında yeniden buluşan, birbirine güvenen ve birlikte yürüyen bir toplumdur” dedi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Genel Başkan Özgür Özel’in de katıldığı programda partililere ve İzmirlilere seslendi. İzmir’de demokrasiyi, katılımı ve millet iradesini siyasetin merkezine alan yeni bir anlayışı hayata geçirmek için bir araya geldiklerini belirten Güç, Özel’i İzmir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından toplumda oluşan değişim beklentisinin Kasım 2023’te yapılan Değişim Kurultayı’nda karşılık bulduğunu savunan Güç, Özgür Özel’in liderliğinde başlayan sürecin 31 Mart 2024 yerel seçimleriyle yeni bir aşamaya taşındığını ifade etti.

Güç, Özel’in yerel seçimlerin ardından kullandığı “Bugünün kaybedeni yoktur, kazananı milletimizdir” sözünü anımsatarak, bu yaklaşımın yeni siyaset anlayışlarının temelini oluşturduğunu söyledi.

“MİLLETE RAĞMEN SİYASET YAPILMAZ”

İktidarın yerel seçimlerin ardından izlediği politikaları eleştiren Güç, devlet imkânlarının siyasi rekabetin parçası haline getirildiğini savundu.

Güç, “AKP iktidarı şunu bilmelidir ki; millete rağmen siyaset yapılmaz. Milletle inatlaşılmaz. Milletle hesaplaşılmaz” dedi.

Seçim sandığının yeniden milletin önüne geleceğini söyleyen Güç, “O sandık gelecek. Milletimiz cevabını o sandıkta verecek. Milletin iradesinin önüne hiçbir siyasi hesap geçemeyecek” diye konuştu.

Yozgat ve Bayındır’da çiftçilerin dile getirdiği sözleri de hatırlatan Güç, yurttaşların ekonomik ve siyasi gelişmelere yönelik tepkisinin sokakta açık biçimde görüldüğünü savundu. Güç, “Sokakta, tarlada, fabrikada, esnafta, kahvede, taksi duraklarında milletimizin bu iktidarı değiştirme iradesini görebilirsiniz” dedi.

AKP’nin uzun yıllardır ülkeyi yönettiğini belirten Güç, iktidarın ekonomi ve yönetim politikalarını eleştirerek, “Milletimiz geçmişte yetkiyi AKP’ye vermiştir. Ancak gelinen noktada ülkenin içinde bulunduğu tablo ortadadır. AKP iktidarı ülkemizi yönetememiş, büyük bir başarısızlık hikâyesiyle artık yolun sonuna gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İTTİFAKI ORTAK GELECEKTE BULUŞMAKTIR”

YENİ Parti’nin kuruluşuyla yeni bir siyasi dönemin başladığını dile getiren Güç, partinin temel hedefinin “milletle birlikte siyaset yapmak” olduğunu söyledi.

Güç, “Milletin sözünü siyasetin merkezine koymak, farklılıklarımızı ayrışma sebebi değil ortak geleceğimizin zenginliği olarak görmek istiyoruz” dedi.

“Türkiye İttifakı” anlayışının farklı görüş ve toplumsal kesimleri ortak bir gelecek etrafında buluşturmayı hedeflediğini anlatan Güç, şöyle konuştu:

“Türkiye İttifakı; farklı görüşlerin, farklı hayatların ve farklı toplumsal kesimlerin Türkiye’nin geleceğinde buluşabilmesidir. YENİ Parti’nin ortaya koyduğu yeni siyaset anlayışı da Türkiye İttifakı’nın bu anlayışı üzerine şekillenmektedir.”

Güç, yeni siyaset modelinde parti üyelerinin ve örgütün doğrudan söz sahibi olmasının esas alınacağını belirterek, “Eski siyaset biçimlerinin yerine doğrudan katılımı, üyelerin söz sahibi olmasını ve örgüt iradesini esas alan güçlü bir siyaset modelini ortaya koyuyoruz” dedi.

“KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ”

Türkiye’nin bugün birlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Güç, YENİ Parti’nin kuruluşuyla başlayan dönemin temel anlayışının hiçbir toplumsal kesimi dışlamamak olduğunu söyledi.

Güç, “Kimseyi geride bırakmadan, kimseyi dışlamadan milletin bütün renklerini Türkiye’nin ortak geleceğinde buluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

İzmir’in tarih boyunca dayanışma ve umudun kentlerinden biri olduğunu dile getiren Güç, “Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir; zor zamanlarda umudun, dayanışmanın ve yeniden ayağa kalkmanın şehri olmuştur” dedi.

Güç konuşmasını, “Birbirimize güveneceğiz. Umudumuzu büyüteceğiz ve bu ülkenin geleceğini birlikte kuracağız. Bugün ihtiyacımız olan şey birliktir, beraberliktir, umuttur ve inançtır. Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz” sözleriyle tamamladı.