Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek paylaşımı: 'Hatıran da hayallerin de bize emanet…'

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, geçen yıl yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ilişkin bir video yayımladı.

Özel'in paylaştığı videoda "Dostum Dostum" türküsü eşliğinde, şu mesaj yer aldı:

"Bazı yoklukların yerine hiçbir şey konmuyor. Yük ağırlaştığında, omuz verecek bir dost aradığında, dönüp bakınca eksikliğini hissettiğinde… Birlikte yürüdüğümüz yollar burada. O yollardan çok daha fazlasını yine seni yanımızda hissederek aşacağız. Hatıran da hayallerin de bize emanet…"

Bazı yoklukların yerine hiçbir şey konmuyor.



Yük ağırlaştığında,

omuz verecek bir dost aradığında,

dönüp bakınca eksikliğini hissettiğinde…



Birlikte yürüdüğümüz yollar burada. O yollardan çok daha fazlasını yine seni yanımızda hissederek aşacağız.



Hatıran da hayallerin de… pic.twitter.com/Te2RDNcl35 — Özgür Özel (@eczozgurozel) June 9, 2026

Özel bugün anma programları kapsamında Manisa'da olacak.