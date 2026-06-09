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Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek paylaşımı: 'Hatıran da hayallerin de bize emanet…'

Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek paylaşımı: 'Hatıran da hayallerin de bize emanet…'

9.06.2026 17:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek paylaşımı: 'Hatıran da hayallerin de bize emanet…'

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i paylaştığı video ile anarak, "Hatıran da hayallerin de bize emanet" mesajını verdi.
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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, geçen yıl yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ilişkin bir video yayımladı.

Özel'in paylaştığı videoda "Dostum Dostum" türküsü eşliğinde, şu mesaj yer aldı:

"Bazı yoklukların yerine hiçbir şey konmuyor. Yük ağırlaştığında, omuz verecek bir dost aradığında, dönüp bakınca eksikliğini hissettiğinde… Birlikte yürüdüğümüz yollar burada. O yollardan çok daha fazlasını yine seni yanımızda hissederek aşacağız. Hatıran da hayallerin de bize emanet…"

Özel bugün anma programları kapsamında Manisa'da olacak.

İlgili Konular: #Özgür Özel #Ferdi Zeyrek

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