Özgür Özel'den Filenin Sultanları'na tebrik: 'Mücadelenizle gururumuz oldunuz'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya ile karşı karşıya geldi.
Çin'in Makao şehrinde oynanan ve TSİ 14.30'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 3-1'le Filenin Sultanları oldu.
ŞAMPİYON TÜRKİYE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla birlikte 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.
İKİNCİ KEZ ŞAMPİYON
Milliler, 2023'ün ardından 2026'da da altın madalyayı alarak tarihinde 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEBRİK
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
X hesabından paylaşım yapan Özel, "Şampiyon Filenin Sultanları. Ay-yıldızlı formayı yüreğinde taşıyarak FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. 86 milyonun yüzünü güldürdünüz; inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
Şampiyon Filenin Sultanları 🇹🇷— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 26, 2026
Ay-yıldızlı formayı yüreğinde taşıyarak FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.
86 milyonun yüzünü güldürdünüz;
inancınızla, mücadelenizle gururumuz oldunuz.
İyi ki varsınız.