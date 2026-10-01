Özgür Özel'den fon soruşturmasına ilişkin video: 'Asrın soygununa giden yolun taşları nasıl döşendi?'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 'asrın soygunu' olarak nitelendirdiği fon skandalı ile ilgili video paylaştı.

Özgür Özel, videoyu sosyal medya hesabından "Para neredeyse hesap oradadır" notuyla paylaştı.

"ARTIK ÇARKIN İÇİNDE KÜÇÜK YATIRIMCININ BİRİKİMİ VARDI..."

"Asrın soygununa giden yolun taşları nasıl döşendi?" sorusunun yöneltildiği videoda, şunlar anlatıldı:

" Tasfiye edilen 131 fondan sadece birini anlatalım. 11 Mart 2021... Tera, TLY isimli serbest fonu kurdu. Fon halka kapalıydı, yalnızca 12 yatırımcı işlem yapabiliyordu. 4 yıl boyunca fiyatı artırıldı, tam 863 kat... Henüz küçük yatırımcı içeride değildi. Sonra kapı açıldı. 7 Ağustos 2025'te SPK, fonun halka açılmasına izin verdi. 12 Ağustos'ta TLY, yatırımcıların karşısındaydı. Fon yükseldikçe yeni yatırımcı geldi, yeni yatırımcı geldikçe daha da yükseldi. Sermaye piyasalarında işlem gören bazı yatırım fonlarının ve o fonlardaki şirketlerin değerleri ekonomik gerçekliğe aykırı şekilde kağıt üzerinde yükseltildi. Artık çarkın içinde küçük yatırımcının birikimi vardı.

4 Kasım 2025... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkça söylüyordu: "Bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların da yapıldığı biliyoruz." Yani manipülasyon bilinmiyor değildi, biliniyordu. Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, fonlarla ilgili düzenleme yapılması için SPK'ye tavsiye kararı verdi. Aradan aylar geçti. Onbinlerce küçük yatırımcı şişirilen fonların içine çekilmeye devam etti.

23 Haziran 2026'da uluslararası finans şirketi MSCI, Türkiye'yi uyardı. Peki bütün bu uyarılar yapılırken ne oldu? TLY halka açıldığı tarihten itibaren yaklaşık %980 yükseldi. Mehmet Şimşek'in "biliyoruz" dediği günden sonra bile yükseliş sürdü. Fon yaklaşık %267 daha büyüdü. Herkes biliyordu ama çark dönmeye devam ediyordu.

"800 MİLYAR LİRALIK ÇARK KÜÇÜK YATIRIMCININ ÜZERİNE YIKILDI"

AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya da nisan ayında bu hisselerden birini aldı ve bekledi. 27 ev parası yatıran Kaya, 367 ev parası alıp çıktı. Ve kurulan 800 milyar liralık çark, 16 Eylül 2026'da küçük yatırımcının üzerine yıkıldı.

Manipülasyonun odağındaki o şirketlerin yönetiminde bizzat Erdoğan'ın önemli koltuklara atadığı isimler de yer aldı. Hepsinin yolu aynı yerde kesişiyordu. 3 yıl önce 11 ilimizde deprem yaşadık. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolarken asrın vurgununun ekonomiye maliyeti 90 milyar dolar. Asrın soygununu yapanların sıralı tam listesi AK Parti'nin elindeydi. YENİ Parti açıklamasa saklayacaklardı. Kim bilir daha kimler korunuyor?

Bu çarkın altında ezilen 455 bini aşkın yatırımcı var. Her birinin arkasında bir ev, bir aile, bir birikim var. Aileleriyle birlikte 2 milyondan fazla mağdur yurttaş var. Parasını geri almayı bekleyenler için adres bellidir: Para neredeyse hesap oradadır."