Özgür Özel'den Kocaeli mitingine çağrı

Mart 2025'te CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 91. adresi Kocaeli olarak açıklandı.

Yarın (21 Şubat Cumartesi günü) saat 14.00'te düzenlenecek miting öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlara çağrıda bulundu.

"Biliyoruz, kolay olmayacak" diyen Özel, "Ama hakkımızı söke söke alacağız!" ifadelerini kullandı.

CHP Lideri Özgür Özel, Kocaeli'de İzmit Real AVM Otopark Alanı'nda düzenlenecek miting ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: