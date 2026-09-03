Özgür Özel’den Manisa’da üzüm üreticisine destek: '3 yıl önce 1 kilo üzüm 3 litre mazot alıyordu, bugün 1 litre almıyor'

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Hacıhaliller Mahallesi’nde üzüm bağında çiftçilerle bir araya geldi. Çocukluğunun geçtiği köyde hemşehrileriyle buluşan Özel, bölgedeki üzüm üreticilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve rekolteye rağmen düşen ürün fiyatlarını yerinde inceledi.

Türkiye’de üzüm üretiminin yüzde 35’inin Manisa’da yapıldığını hatırlatan Özel, son 20 yılda üzüm bağlarında yüzde 25, üretimde ise yüzde 37 oranında gerileme yaşandığını ifade etti. Üreticinin borç kıskacında olduğunu belirten Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) acilen piyasayı düzenleyici doğru bir alım fiyatı açıklaması gerektiğini söyledi.

"GİRDİLER YÜZDE 90 ARTTI, ÜZÜM FİYATI YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Kuru üzüm fiyatlarının geçen yıl 120 lira seviyesinde olduğunu, bu yıl ise serbest piyasada 60-70 lira bandına gerilediğini vurgulayan Özel, artan maliyetler karşısında üreticinin çaresiz bırakıldığını dile getirdi. Üretim girdilerindeki artışa dikkat çeken Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üç yıl önce bir kilo üzüm satıldığında 3 litre mazot alınıyordu. Bugün aynı ürün satıldığında 1 litre mazot dahi alınamıyor. Gübre ve akaryakıt fiyatları ile üretim masrafları yüzde 60 ila yüzde 90 arasında artmışken, ürün fiyatının yarı yarıya düşmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Üretici borcunu ödeyebilmek için faiz yükü altında ürününü düşük fiyattan elden çıkarmak zorunda kalıyor."

"PATRONLARA GEÇİŞ GARANTİSİ VAR, ÜRETİCİYE YOK"

Çiftçilerin banka borçlarının faizlerinin bir kereye mahsus silinmesi ve anaparanın üç yıla bölünmesi gerektiğini savunan Özel, iktidar olmaları halinde hayata geçirecekleri tarım politikalarını anlattı. TARİŞ ve benzeri üretici kooperatiflerinin yeniden piyasa yapıcı konuma getirileceğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bugün otoyollara geçiş, hastanelere hasta, havalimanlarına uçuş garantisi veriliyor. Ancak gece gündüz çalışan üreticinin hiçbir garantisi yok. Bizim iktidarımızda alım garantili üretim sistemini kuracağız. Çiftçilere can suyu kredileri sağlayarak üretimin devamlılığını güvence altına alacağız."

"ASIL BEKA SORUNU GIDA ENFLASYONUDUR"

Türkiye’deki gıda enflasyonunun yüzde 35 seviyesinde olduğuna ve genç çiftçi nüfusunun hızla azaldığına dikkat çeken YENİ Parti Lideri Özel, "Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalaması 37'den 57'ye yükseldi. Bir ülke için en büyük beka sorunu gıda enflasyonu ve gençlerin topraktan kopmasıdır. Doğru tarım politikaları ve planlama ile bu sorunları çözmeye talibiz" dedi.