Özgür Özel’den Soma’daki maden faciasına ilişkin açıklama: ‘Yine yüreğimizi yaktı’

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde iki işçinin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yaptı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Manisa Soma’dan gelen acı haber yine yüreğimizi yaktı” ifadelerini kullandı.

Özel’in sözleri şöyle oldu:

“Manisa Soma’dan gelen acı haber yine yüreğimizi yaktı.

Madende yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki madenci kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum.

Yaralı kurtulan iki madencimize acil şifalar temenni ediyorum.

Göçük altında bulunan üç emekçimizden bir an önce iyi bir haber almayı bekliyoruz.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Soma, Bergama ve Kınık belediye başkanlarımız ile il ve ilçe başkanlarımız arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Yaşanan olayın nedenlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesinin takipçisi olacağız.”