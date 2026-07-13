Özgür Özel'den TBMM'de MYK toplantısı

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel, saat 11.35'te başlayan toplantıya, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile Gökhan Günaydın ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner ile girdi.

Toplantıda son olarak cumartesi günü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alınmasının ardından CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, her hafta en az bir il olmak üzere devam eden saha çalışmalarının değerlendirilmesi, yeni parti tartışmaları, Özel'in göreve getirilecek savcılara ilişkin "mülakat" iddiası ve güncel siyasi konular ele alınacak.

Öte yandan ihraçlar, görevden almalar, disipline sevk edilmeler de toplantının gündeminde olacak.

ZEYNEL EMRE AÇIKLAMA YAPACAK

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre toplantıya ilişkin saat 14.30'da TBMM'de basın açıklaması yapacak.

Özgür Özel'in MYK'nın ardından saat 19.00'da gözaltına alınan Hüseyin Can Güner'e destek için CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşe katılması bekleniyor.