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Özgür Özel'den Turgutlu'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere telefon

Özgür Özel'den Turgutlu'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere telefon

23.09.2026 00:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Turgutlu'daki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere telefon

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 6 öğrenci ve aileleriyle telefonla görüştü. Özel, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletirken, tedavi süreçlerine ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan öğrenciler ve aileleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Saldırının ardından Özel tarafından görevlendirilen Murat Bakan, Deniz Yücel, Bekir Başevirgen ve Suat Özçağdaş’tan oluşan milletvekili heyeti bölgedeki çalışmalarını sürdürdü. Heyet, tedavileri devam eden öğrenciler ile ailelerini hastanelerde ziyaret etti.

Özel de milletvekillerinden oluşan heyet aracılığıyla saldırıda yaralanan 6 öğrenci ve aileleriyle telefonda görüştü. Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden öğrencilerin durumunu takip eden Özel'in, doktorlarla da görüşerek tedavi süreçlerine ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

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