Özgür Özel, il başkanları toplantısına başkanlık etti: 81 il başkanı dava öncesi Ankara'da olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkanlık ettiği İl Başkanları Toplantısı'nda İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlara ilişkin bilgi verdi. CHP'nin 14 Eylül Pazar günü yapacağı Ankara mitingine İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile beraber 81 il başkanı da katılacak. İl başkanları 15 Eylül'de gerçekleşecek CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasını da Ankara'dan takip edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Alınan bilgilere göre toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Özel, İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi. Özel, il başkanlarıyla önümüzdeki süreçte yapabilecekleri eylemleri konuştu. Bu kapsamda CHP'nin 14 Eylül Pazar günü yapacağı Ankara mitingine İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile beraber 81 il başkanı katılacak. Ayrıca miting öncesi partinin kurultay delegelerinin farklı illerden Ankara'ya sembolik yürüyüşler yapması da planlanıyor. Bu sembolik yürüyüşlerin Ankara'da birleşmesi öngörülüyor.

Öte yandan il başkanlarının 15 Eylül'de Ankara'da görülecek CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayına ilişkin davasını da takip etmesi bekleniyor.

Bu arada Özel'in yarın İstanbul'a gitmesi ve mesaisini İstanbul'da sürdürmesi bekleniyor.