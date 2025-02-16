Özgür Özel ilk defa canlı yayında anlattı… ‘CHP’li Tutdere, Bakan Kurum’un iki yakasına yapışmış’

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 16:03

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan Kula Salihli Jeoparkı’ndaki Halk TV canlı yayında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin deprem döneminde kendi ailesi enkaz altındayken yurttaşların yardımına nasıl koştuğunu ilk kez anlattı.

‘HAYAT NORMALE DÖNDÜ’ DEDİ, YARDIMLAR KESİLDİ!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un o dönemde “Adıyaman’da hayat normale döndü” sözlerinin ardından yaşananlara da değinen Özel, bu sözlerin ardından Adıyaman'a gelen yardımların bir anda nasıl bıçak gibi kesildiğini de anlattı.

“BİR SAHİP ÇIKMA HİKAYESİDİR…”

Özel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Adıyaman’da hayat normale döndü” sözlerine ilişkin şunları söyledi:

“O bunu dedikten sonra Abdurrahman Tutdere; ağabeyinin çocuğu, eşi ve yeğenini elleriyle çıkardı, battaniyeye sardı, köyüne götürdü, defnetti, tekrar enkazların başına geldi, Adıyamanlılara sahip çıktı. Bundan bir süre sonra, ‘ Adıyaman’da hayat normale döndü’ denince bütün yardımlar kesildi Adıyaman’a. ‘Bu yapılan iş alçaklıktır’ gibi bir laf etmiş Abdurrahman. Bunun üstüne bu Bakan, Abdurrahman’ı gördüğü bir yerde, halkın arasında Abdurrahman’ın üzerine doğru yürümüş, ‘Sen bunu bana nasıl dersin’ diye. Abdurrahman da kendini kaybetmiş, bunun iki yakasına yapışmış. Zor ayırmışlar. O günden sonra Adıyaman, Abdurrahman’ın yakasını bırakmadı ‘Sen bizi bırakmayacaksın’ diye. O isyanlarını korkmadan dile getirip bir de bu yüzsüzlüğe karşı da sinirlerine hakim olamayıp iki yakasına yapışınca Bakan’ın, Abdurrahman’a demişler ki ‘Biz artık seni bırakmıyoruz. Bu Adıyaman’ın hakkını sen savunursun.’ Adıyaman’a bir sahip çıkma hikayesidir Abdurrahman Tutdere’nin hikayesi. Bir siyasi hikaye değildir.”