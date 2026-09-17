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Özgür Özel’in Bursa programı belli oldu

Özgür Özel’in Bursa programı belli oldu

17.09.2026 19:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel’in Bursa programı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Eylül Cuma günü Bursa’da işçiler, esnaf ve incir üreticileriyle bir araya gelecek.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in 18 Eylül Cuma günü Bursa’da gerçekleştireceği program belli oldu.

Özel, saat 10.00’da basına kapalı olarak düzenlenecek iş insanları buluşmasına katılacak. Saat 12.00’de ise Birleşik Lastik Fabrikası’nda işçilerle bir araya gelecek.

Özel, saat 13.05’te Ulu Camii’nde cuma namazını kılacak. Namazın ardından saat 13.45’te Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

Saat 16.00’da Fadıllı Köyü’nde incir üreticileriyle buluşacak olan Özel, programının son bölümünde yürüyüşe katılacak.

Saat 19.00’da Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Acıbadem Kavşağı arasında düzenlenecek yürüyüşün ardından Özel’in bir konuşma yapması bekleniyor.

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