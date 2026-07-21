Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin il başkanları belli olmaya başladı: İlk bina Samsun’da tutuldu

CHP’nin seçilmiş Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Özgür Özel’in kuracağı yeni partiye geçiş açıklaması yaptı. Özdağ, dün, Kılıçdaroğlu’nun atadığı CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Pank ile il binasında karşı karşıya gelmişti.



Dün yaşanan tartışmanın görüntüleri:





‘UMUDU YANIMIZA ALDIK’

Bu olayın ardından yeni parti için tutulan binanın önüne giden Özdağ, “Mutlak butlanın atanmış darbeci görevlileri il başkanlığına geldiler. Kendilerini muhatap kabul etmedik ve gönderdik. İl başkanlığı makamını kendilerine teslim etmedik, bize delegelerin verdiği bayrağı bırakmadık. CHP İl Başkanlığı binasından ayrılırken yanımıza büyük bir miras aldık, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği altı ilke: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik. Bu ilkeleri yanımıza aldık, çünkü bu ilkeler bizim kimliğimiz, bizim pusulamız. İktidar umudumuzu yanımıza aldık. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, hiçbir kararın bu umudu kırmasına izin vermeyeceğiz. Bu umut bir binadan, bir makamdan ibaret değil. Samsun'un her sokağında, her evinde, her yüreğinde bu umudu diri tutacağız” dedi.

‘YENİ BİR YÜRÜYÜŞ BAŞLATIYORUZ’

Özdağ, yeni partiyle ilgili ise, “Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yürüyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu ve tutsak tüm arkadaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Laik, sosyal, demokratik hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, Genel Başkanımız bizi nereye çağırıyorsa orada olacağız. Samsun'un tüm demokratik kamuoyu ile birlikte, iktidar yolunda mücadeleyi birlikte öreceğiz. Şimdi, Özgür Özel İletişim Ofisi'nde yeni bir yolu, yeni bir yürüyüşü sizlerle başlatıyoruz. Bu bina değişebilir. Adres değişebilir. Ama duruşumuz değişmeyecek. Samsun'un iradesi değişmeyecek” sözlerini sarf etti.