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Özgür Özel'in programında değişiklik: YENİ Parti kapalı grup toplantısı yapacak!

Özgür Özel'in programında değişiklik: YENİ Parti kapalı grup toplantısı yapacak!

10.08.2026 09:00:00
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Haber Merkezi
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Özgür Özel'in programında değişiklik: YENİ Parti kapalı grup toplantısı yapacak!

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısını kapalı yapacağı duyuruldu. Parti'nin 'çerçeve yasa'ya yönelik kararına tepkiler sürerken, oylama öncesi kapalı grup toplantısı kararının alınmış olabileceği değerlendiriliyor.
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in programında son dakika değişikliği yapıldı.

Özel'in başkanlığında saat 12.00'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının yapılması beklenirken, programın değiştiği ve saat 10.00'da kapalı grup toplantısı yapılacağı duyuruldu. 

Parti'nin 'çerçeve yasa'ya yönelik kararına tepkiler sürerken, oylama öncesi kapalı grup toplantısı kararının alınmış olabileceği değerlendiriliyor.

OYLAMA ÖNCESİ YOL HARİTASI MASAYA YATIRILACAK

YENİ Parti'nin saat 10.00’da yapılacak kapalı grup toplantısında, Meclis'teki 'çerçeve yasa' görüşmelerinde izlenecek yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Özel başkanlığındaki toplantıda, TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamaya yönelik alınacak karar tartışılacak. 

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