Özgür Özel'in yeni partisi anketlerde birinci: Son seçim anketi sonuçları neler?

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kurulacağını açıklamasının hemen ardından, siyaset sahnesindeki dengeleri değiştirecek ilk anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Konsensüs Araştırma Şirketi tarafından 4-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 81 il, 402 ilçe ve 87 seçim çevresinde 1012 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, çarpıcı veriler ortaya koydu.

Ankete katılan seçmenlere yöneltilen "Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu bir parti ile, CHP'nin Kılıçdaroğlu başkanlığında seçime girdiği senaryoda yarın bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirseniz?" sorusuna verilen yanıtlar, yeni partinin zirveye yerleştiğini gösterdi.

Anketten çıkan oy oranları şu şekilde sıralandı:

Yeni Parti (Özgür Özel): Yüzde 35.2

AKP: Yüzde 31.4

CHP (Kemal Kılıçdaroğlu): Yüzde 12.2

DEM Parti: Yüzde 6.9

MHP: Yüzde 4.6

İYİ Parti: Yüzde 3.4

Zafer Partisi: Yüzde 2.0

YAVAŞ VE İMAMOĞLU FARK ATIYOR

Aynı ankette Cumhurbaşkanlığı seçimi senaryoları da katılımcılara soruldu.

Mansur Yavaş Senaryosu: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda oy oranının yüzde 40.4'e ulaştığı ve yüzde 34.7 oy alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktığı görüldü. Bu senaryoda Selahattin Demirtaş yüzde 15, Ümit Özdağ ise yüzde 5.2 oy alıyor.

Ekrem İmamoğlu Senaryosu: Seçimin ikinci tura kalması ve tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi halinde ise İmamoğlu'nun yüzde 53.4 oy oranıyla, yüzde 46.6 oy alan Erdoğan'a büyük fark atarak birinci çıktığı saptandı.

AKP YÜZDE 30'UN ALTINDA, CHP ERİYOR

Anketteki bir diğer dikkat çeken bulgu ise yargının verdiği "butlan" kararının CHP oylarındaki etkisi oldu. Katılımcılara yöneltilen "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yanıtlarına göre, AKP yüzde 27.0 ile birinci sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı büyük bir erimeyle yüzde 14.4'e geriliyor.