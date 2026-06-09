Özgür Özel kalabalığa seslendi: 'Darbeyi TBMM'nin önünde püskürttünüz'

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlığı'nın grup toplantısı için ziyaretçi yasağı getirmesinin ardından TBMM Dikmen Kapısı önüne geldi.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Özel, "AK Parti yargı kollarıyla yapılması planlanan darbeyi TBMM'nin kapısının önünde püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağına pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken tipler bugün de burada Meclis'in kapısında dayanacak sanki CHP misafiriymiş gibi gelecekti" şeklinde konuştu.

"YÜREĞİM AĞZIMDA İZLEDİM"

Sabah saatlerinde TBMM önündeki gerginliği "yüreği ağzında" izlediğini belirten Özel, şunları söyledi:

"Şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz yüreğim ağzımda izledim. Siz şunu gösterdiğiniz yargı kollarının kararıyla, partinin hiçbir yerinde olmayanlar bir anda geldiler; Onlara karşı siper oldunuz. Helal olsun size. Birtakım toplama kalabalıklarla, bin kişiden meşrutiyet devşiririm derseniz; o bin kişinin karşısına bu yürekli insanlar çıkar oyunu bozar."

Meclis Başkanlığı'nın 'ziyaretçi yasağı' kararını anımsatan Özel, "Zaten sizin buradaki varlığınız, bir grup toplantısını yapmaktan öte; tam olarak partinin hukukuna ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı" ifadelerini kullandı.

Kalabalığın "Kurultay" sloganlarına karşı Özel, "Önce kurultayı yapacağız, sonra iktidara yürüyeceğiz" diyerek seslendi. Özel son olarak, "Asla teslim olmayacağımızı bilmenizi isterim" dedi.

MANİSA'YA GİDECEK

Özgür Özel, grup toplantısının ardından Mansur Yavaş ile birlikte Manisa'ya hareket edecek.

Özel ve Yavaş, Manisa'da yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in anma etkinliklerine katılacak.

NE OLMUŞTU?

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de grup toplantısı yapacağını açıklamıştı.

Sabah saatlerinde TBMM Dikmen Kapısı önünde kalabalık toplanmış, zaman zaman gerginlikler yaşanmıştı.

Kılıçdaroğlu ise daha sonra grup toplantısı kararından vazgeçtiğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, partinin genel merkez binasında konuşma yapacağını duyurmuştu.