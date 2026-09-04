Özgür Özel Tekirdağ’dan seslendi: ’Biz doğru taraftayız, milletin tarafında, AK Parti'nin karşısında’

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ programında yer alan Süleymanpaşa Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaretini yoğun kalabalık sebebiyle gerçekleştiremedi. Tekirdağlılarla birlikte cadde boyu yürüyen Özel, ardından vatandaşlara hitap etti. Özel, Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, YENİ Parti Tekirdağ Kurucu İl Başkanı Cenk Boduç'a parti rozetlerini taktı.

Yoğun kalabalıktan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Özel şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz 2023 seçimlerinde hepimiz başarmayı çok istedik. Çok hak ettik. Hep beraber büyük bir mücadele verdiniz, bize destek oldunuz. Ama 2023 seçimleri hepimizi çok üzdü. Sizin yüzünüz düştü, başınız öne eğildi, canınız sıkıldı. Ve sizin moralinizi yükseltmeden sokağı ayağa kaldırmadan Türkiye'yi ayağa kaldırmak mümkün değildi. Biz de o zaman dedik ki 'CHP değişirse Türkiye değişir'. Siz arkamızda durdunuz. Milletvekilleri, parti yöneticileri her şey bir yana hiç unutmam Tekirdağ ve Trakya dimdik arkamda durdu. O büyük başarıyı hep beraber gerçekleştirdik.

"AK PARTİ'Yİ İLK YENİLGİSİYLE TANIŞTIRDIK"

Demiştim ki 'Bundan sonra Ecevit gibi nasıl 70'lerde girdiği ikisi yerel, ikisi genel dört seçimde de partisini birinci parti yaptıysa ben de yapacağım. Yapmazsam siyaseti bırakacağım.' Sonra da beş ay sonra seçimlere girdik. 47 yıldır parti birinci parti olmamış. AK Parti hayatında yenilgiyle tanışmamış. Öyle olunca herkes yine eskisi gibi bir sonuç bekliyor. Bana da diyorlar ki 'Söz verdin ne olacak şimdi? Dört aylık genel başkan bırakacak mısın?' Hatta bazıları diyor ki 'Parti tarihinin en kısa süreli genel başkanı olacak' diyordu. Böyle söylüyorlardı. Ama ne oldu biliyor musunuz? O gün akşam Türkiye'nin yüzde 65'ini nüfusun, Ege'nin tamamını ve 411 belediyeyi kazanıp partiyi 47 yıl sonra birinci yaptık. AK Parti'yi ilk yenilgisiyle tanıştırdık. Böyle olunca bazılarının hesapları bozuldu ve bazıları da artık şunu anladılar: 'Bunlar kaybetmeye alışmış, bildiklerimizden değil. Bunlar kazanmaya niyetliler. İlk girdiği seçimi kazandılar. Gelecek seçimi kazanırlarsa Türkiye'de iktidarı değiştirecekler.' Vallahi doğru. Doğru bildiler. Doğru okudular. Bunu yapacağız. İlk seçimde iktidarı değiştireceğiz.

"PARTİ CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SALDIRISIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI"

Bu yüzden parti Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Partiyi adaysızlaştırma, kurumsuzlaştırma, lidersizleştirmeye giriştiler. Bunu gençlik kollarıyla bizi yenemezlerdi. Kadın kollarıyla yenemezlerdi. Ana kademeyle yapamazlardı. Ve bunu hiçbir partide olmayan yargı kolları eliyle önceden hakim olan, sonra bakan yardımcısı olan birini İstanbul'a başsavcı yapıp Esenyurt'tan başlayıp 36 belediye başkanımıza Türkiye çapında saldırıp en nihayetinde cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere cezaevleriyle, zindanlarla, tutuklulukla ve bazı yerde sayıları yeterse belediye meclisini alarak yetmeyen yerde envai çeşit kumpaslar kurarak bu yürüyüşümüzü durdurmaya çalıştılar. Bana da devamlı mesaj verdiler: 'Onları unut. Geride bırak. Onu bırak, Ankara'ya gel. Partinin başında otur. Daha gençsin. 30 yıl partinin başındasın.' İçeriye, dışarıya, açıkta, gizlide haber yollayan herkese dedim ki '30 yıl partinin başında muhalefette duracağıma 30 dakika haysiyetimle iktidar olurum yine değişmem.'

"MİLLETİN TARAFINDAYIZ, SİZ NEREDESİNİZ?"

İşte şimdi 21 Mayıs'ta partiye yapılan darbe, genel başkanın, son dört seçimi kazanan genel başkanın gitmesi ve altı yıl öncesinden seçilmemişlerin gelmesi sonucunda bu durumla karşılaştık. Buradan sonra geriye dönüp bakacak halimiz yok ama burası özel bir yer, onu söyleyeyim, Trakya, Cumhuriyet'in kalesi Trakya, Mustafa Kemal Atatürk'ün hemşehrileri, benim akrabalarım Trakya, Tekirdağ, Süleymanpaşa... Şunu unutmayın, ben unutmayacağım, siz unutmayın, tarih unutmayacak, tarih, tarihinin doğru tarafında yer alanları da unutmayacak AK Parti'nin kumpasına alet olanları da. Onun için meraklısına söylüyorum: Tekirdağ'dayım. Sokaktayım. Milletin içindeyim. Ben Tekirdağlıların gözlerinin içine baka baka şunu söylüyorum: Biz doğru taraftayız. Milletin tarafındayız. AK Parti'nin karşısındayız. Siz neredesiniz?

"GAZİ'NİN TARİHİ YENİ PARTİ'NİN TARİHİDİR"

Uğradığımız bu ilk kötülükten sonra ne yapacağımızı biliyorduk. Önce savunduk, direndik, mücadele ettik. Devletimizin polisini kullandılar, zor kullandılar, güç kullandılar. İktidarla birileri iş birliği yaptı, bizi binalarımızdan attılar, araçlarımızı aldılar. Bizi yağmurun, dolunun altında bir başımıza biz bize bıraktılar. Ama teslim olmadık, olmayacağız. Ve size sordum; yolu, yönü, rotayı. Dediniz ki ‘Yol bu yoldur, yeni bir yol açacaksın, biz de seninle yürüyeceğiz. Yön, Gazi’nin gösterdiği yöndür. Atatürk’ün istikametinden şaşmayacaksın. Rota iktidardır, iktidara yürüyeceğiz, iktidara varacaksın.’ İşte YENİ Parti Türkiye’nin yeni partisi sizin yol vermenizle, yön göstermenizle, rota tayin etmenizle kurulmuştur. YENİ Parti’nin kuruluş yeri öyle plazalar, binalar değildir. İçişleri Bakanlığı’na verilen dilekçe falan değildir. YENİ Parti’nin kurucusu millettir, sokakta, meydanda milletle, milletin talimatıyla kurulmuştur. Ve bu YENİ Parti adını milletin koyduğu, hiç tartıştırmadınız başka ismi, ‘YENİ Parti’ dediniz, geçtiniz. Ve yeni bir yürüyüşü tarif ettiniz. Bugün Sivas Kongresi’nin 107’nci yıl dönümü. Ve bugün Sivas Kongresi’nden 107 yıl sonra burada seçimlerimizi yapıp ilçe, il ve genel başkanımızı Türkiye tarihinde ilk kez delegelerle değil, partiye kaydolan bütün üyelerle birlikte seçecek olan; Türkiye’de demokrasisine bir büyük adım attıracak olan ve yarının iktidarını bugün milletle kuracak olan YENİ Parti’nin de ilk kongresi Sivas Kongresi’dir. Çünkü Gazi neyi ilk belliyorsa, biliyorsa YENİ Parti’nin de yönü, hizası, rotası odur, Gazi’nin tarihi YENİ Parti’nin tarihidir."

"YENİ PARTİ ÇOCUKLARIN BESLENME ÇANTASINA KADAR DÜŞÜNECEK"

Yüceer'in Tekirdağ'da gerçekleştirdiği faaliyetlerden de bahseden Özel, şöyle devam etti:

"Bugün güçlü kadrolarımızla, iş dünyasının karşısında bu sıkıntıları nasıl çözeceğimizi ve nasıl hızlı bir şekilde Türkiye’yi ayağa kaldıracağımızı hem işverenin çok kazanacağı, işçinin hakkını alacağı, herkesin çiftçisinin, köylüsünün, balıkçısı, esnafının sorunlarının nasıl çözüleceğini güçlü kadrolarımızla iktidar yürüyüşümüzü anlatmaya başladık. Herkes şundan emin olsun ki; YENİ Parti Türkiye’nin yeni partisidir. YENİ Parti, Trakya’nın yeni partisidir. YENİ Parti; emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, köylülerin, esnafların, kadınların, gençlerin yeni partisidir YENİ Parti. Şunu herkes bilsin, YENİ Parti arkadaşlarını geride bırakmadığı gibi kimseyi geride bırakmayacakların partisidir. Geldiklerinde en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alırken, şu güzelim emeklileri iki çeyrek altına düşüren, yani 25 yıllık iktidarında dört kat fakirleştirenlere inat, YENİ Parti emeklilerin yeni partisidir, yeni umududur. Evde olup bir kreş yapamadığımız için, ona bir iş bulamadığımız için, çocuğuna bakan, yaşlısına bakan, engellisine bakan ev hanımlarının evlerinde durdukları ve çalıştıkları sürece sigortalı olacakları ona iş bulamayan, kreş açamayan devletin sigorta primini devletin ödeyeceği, ev kadınlarının sigortalı olacağı dönemin müjdesi YENİ Parti’nin müjdesidir. YENİ Parti okula başlama çağı geldiği halde zenginin çocuğu okul öncesi kreşe giderken, gidemeyen tüm çocukları kreşe gönderecek. YENİ Parti okuldaki çocuğun beslenme çantasına kadar düşünecek. Okulda sıcak yemek, iyi su verecek. Kimsenin evladını kimseden geride bırakmayacak. Anlayışın partisi Türkiye’nin yeni partisidir. Tarımda büyük borçlar altındaki çiftçimize şunu söylüyoruz: Çiftçilerin kullandığı bütün kredilerin faizlerini kökünden silecek, ana parayı üçe bölecek ve tüm çiftçilere ikinci bir şans, ikinci bahar müjdeleyecek parti YENİ Parti’dir, Trakya’nın yeni partisidir.

"OTOBÜSÜN ÜSTÜNDEN İNMEYECEĞİZ"

Elimizde bu mikrofon, gün oldu otobüsümüzü aldılar yaya kaldık. Bir bankın üstünde, portakal kasası üstünde koca bir yazı geçirdik. Ama sizin desteğiniz, sizin varlığınızla şimdi Ankara’da da bina var, Tekirdağ’da il binası var, burada ilçe binası var. İşte teyzem sağ olsun, siz sağ olun artık YENİ Parti’nin otobüsü var. Bize güvenen, bize inanan herkese söylüyorum ki andolsun ki durmayacağız, yılmayacağız. Otobüsün üstünden inmeyeceğiz. Anadolu’yu, Trakya’yı karış karış gezeceğiz. Seçim gelip de o sandık açılana kadar dünya siyasi tarihinin en büyük mücadelesini verip iktidar olacağız. Buradan bütün gençlere de sözüm olsun. Diyorlar ya 'beka sorunu.' Bir ülkenin beka sorunu, büyük ülkelerin bir ülkede hayal kurması değildir. O hayali kuranlara Selanikli Mustafa Kemal ne cevabı verdiyse o cevabı veririz. Netanyahu'ya da, kim karşımıza çıkarsa ona da. Ama en büyük sorun, en büyük beka sorunu ülkenin gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır. Dört gençten üçünün ‘Fırsatını bulursam kaçacağım, bir daha dönmeyeceğim’ dediği yerde annelerin, babaların tasasını biliyor, endişesini duyuyor, üzüntülerine iştirak ediyorum. Ve tüm gençlere diyorum ki, ‘Elbette biz bu iktidarı değiştireceğiz.’ Sözünü verdik, veriyoruz. 76 ülkeden 87 partiye imzasını dahi attırdık. İktidarımızda kararlılıkla Avrupa Birliği’ne de tam üye olacağız. Gençlere şunu söylüyorum: Sakın valizleri kafada toplamayın. Sakın bu ülkeyi gönlünüzde bitirmeyin. İstediğinizde gideceğiniz, koşa koşa geri geleceğiniz yasaksız bir Türkiye’yi, vizesiz Avrupa’yı size müjdeliyorum. Okumaya gidecekler, gönüllerince gezmeye gidecekler, konsere gidecekler ama andolsun ki yoksulluktan, umutsuzluktan gitmeyecekler. Atatürk’ün dediği gibi onlar birer kıvılcım, Cumhuriyet ateşi olarak dönecekler. Ben sizin sırtımızdan tutmanızla, ileriye etmenizle bir yola düştüm. Sizin gösterdiğiniz yolda sizin desteğinizle, sizin gösterdiğiniz rotada ilerliyoruz. Bu yolculukta size düşen tam da budur. Nerede olmanız gerekiyorsa orada olmanız, tarihin doğru tarafında olmanız, bizimle birlikte bu büyük yürüyüşte meydanda, sokakta, sahada olmanız, en önemlisi budur.

Hep birlikte bu büyük yürüyüşü menzile erdirecek miyiz? Hep birlikte iktidar olacak mıyız? Kim ne derse desin bu iktidarı biz değiştirecek miyiz? Buna inanıyor muyuz? Ben de sizlere inanıyorum ve sizinle birlikte büyük bir onurla, büyük bir kararlılıkla, yılmadan bu yolda yürüyorum. Hep beraber yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Yürüyelim arkadaşlar."