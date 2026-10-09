Özgür Özel, tutuklu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret edecek

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, halk buluşmaları kapsamında Mersin'de yurttaşlarla bir araya gelecek.

Özel'in program kapsamında cuma günü ilk olarak Mersin Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi'ni ziyaret edeceği öğrenildi. Özel'in burada tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile görüşmesi bekleniyor.

Özel'in cezaevinde ayrıca Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile de bir araya geleceği belirtildi.

Özel, cezaevi ziyaretinin ardından Silifke Anıt Meydanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde yurttaşlarla buluşacak.