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Özgür Özel YENİ Parti logosu belli oldu mu? YENİ Parti logosu ne?

Özgür Özel YENİ Parti logosu belli oldu mu? YENİ Parti logosu ne?

24.07.2026 14:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel YENİ Parti logosu belli oldu mu? YENİ Parti logosu ne?

Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekilinin CHP’den istifa ettiği bildirildi. YENİ Parti’nin kuruluş dilekçesini imzalayan Özel, partinin logosunu sosyal medya hesabından paylaşırken X profilindeki “CHP Genel Başkanı” ifadesini de kaldırdı. Peki, Özgür Özel YENİ Parti logosu belli oldu mu? YENİ Parti logosu ne?
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CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan ayrışma yeni bir aşamaya geçti. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin partiden istifa ettiği, böylece CHP’den ayrılan milletvekili sayısının Özel ile birlikte 91’e ulaştığı bildirildi. Yeni oluşumun Meclis’te ana muhalefet grubu olması bekleniyor. Peki, Özgür Özel YENİ Parti logosu belli oldu mu? YENİ Parti logosu ne?

Özgür Özel YENİ Parti logosu belli oldu mu?

Kuruluş dilekçesini imzalamasının ardından Özel, YENİ Parti’nin logosunu sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Yeni oluşumun kırmızı ve beyaz renkleri kullanacağı daha önce açıklanmıştı

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X PROFİLİNİ GÜNCELLEDİ

Özel’in sosyal medya hesabında da dikkat çeken değişiklikler yapıldı. X profilinin kapak fotoğrafını güncelleyen Özel, profilindeki “CHP Genel Başkanı” ifadesini kaldırdı.

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Söz konusu değişiklik, Özel’in 34 yıllık CHP üyeliğini sonlandırmasının ve yeni siyasi oluşuma geçişinin sosyal medyadaki ilk yansıması oldu. Özel’in güncel X hesabı da yeni paylaşımlarla birlikte değişikliklerin takip edildiği adres oldu.

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