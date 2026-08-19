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Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in kız kardeşinin cenazesine katıldı

Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in kız kardeşinin cenazesine katıldı

19.08.2026 14:46:00
Güncellenme:
DHA
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Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in kız kardeşinin cenazesine katıldı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hayatını kaybeden kız kardeşi Güzin Büyükerşen'in cenazesine katıldı.
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Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 2 yıldır kanser tedavisi gören kız kardeşi Güzin Büyükerşen, evinde hayatını kaybetti. Güzin Büyükerşen için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

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BÜYÜKERŞEN TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Taziyeleri camide, Yılmaz Büyükerşen kabul etti. Cenazeye; YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, YENİ Parti Eskişehir milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile belediye başkanları katıldı.

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Güzin Büyükerşen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Esentepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

İlgili Konular: #Özgür Özel #yeni parti

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