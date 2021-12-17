Özlem Çerçioğlu açıkladı: En düşük maaş 5 bin TL oldu
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyede en düşük işçi ücretini 5 bin liraya yükselttiklerini açıkladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilerin en düşük ücretlerini 5 bin TL olarak belirlediklerini duyurdu.
Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük ücretlerini 5 bin TL olarak belirledik. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
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