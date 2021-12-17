Özlem Çerçioğlu açıkladı: En düşük maaş 5 bin TL oldu

17 Aralık 2021 Cuma, 14:32

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçilerin en düşük ücretlerini 5 bin TL olarak belirlediklerini duyurdu.

Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklaması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük ücretlerini 5 bin TL olarak belirledik. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.