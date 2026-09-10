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Özlem Çerçioğlu ailesine TOGG kıyağı

Özlem Çerçioğlu ailesine TOGG kıyağı

10.09.2026 16:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/İzmir
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Özlem Çerçioğlu ailesine TOGG kıyağı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu'na ait Jantsa şirketi TOGG’un tedarikçisi oldu. Özgür Özel, Ercan Çerçioğlu'nun şirketine dikkat çekerek “Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını” demişti. Öte yandan 2025 yılında 53,4 milyon lira zarar açıklayan şirketin hisseleri, Özlem Çerçioğlu’nun AKP transferi sonrası tavan yapmıştı.
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu'na ait Jantsa şirketi TOGG’un tedarikçisi oldu.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Şirketimizin bağlı ortaklığı JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Togg) tarafından yürütülen yeni bir araç programı kapsamında geliştirme, doğrulama ve seri üretim süreçleri için tedarikçi olarak seçilmiştir. Söz konusu projenin, bağlı ortaklığımızın faaliyet hacmine ve uzun vadeli büyüme hedeflerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.”

AKP TRANSFERİ SONRASI HİSSELER TAVAN YAPMIŞTI!

Çerçioğlu'nun CHP’den AKP’ye geçtiği dönem CHP Genel Başkanı olan YENİ Parti’nin Genel Başkanı Özgür Özel, Ercan Çerçioğlu'nun şirketine dikkat çekerek “Dikkatle izleyeceğiz bakalım jant firmasını” demişti.

Öte yandan Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmeden önce piyasadaki daralmalar nedeniyle 2025 yılında 53,4 milyon lira zarar açıklayan şirketin hisseleri, Çerçioğlu’nun AKP transferi sonrası tavan yapmıştı.

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