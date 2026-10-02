Özlem Gültekin'in ölümü: Soruşturmada 5 gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, 13 Ağustos'ta İzmir'de hayatını kaybeden Özlem Gültekin’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gültekin’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılan otopside, yüksek dozda 'propofol indüksiyonu' sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonlarında yapılan incelemeler sonucunda, olay günü Gültekin’in ölümüne neden olan maddeleri temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi.

Söz konusu açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, müteveffa Özlem Gültekin Çelik'in 13.08.2026 tarihinde vefat ettiği olaya ilişkin olarak yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere;

Soruşturmaya konu müteveffanın kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla yapılan otopsi işlemi neticesinde müteveffanın yüksek dozda Propofol indüksiyonu sonucu vefat ettiğinin belirlenmesi üzerine yapılan soruşturma işlemleri kapsamında alınan gizli tanık beyanları ile cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler neticesinde olay günü müteveffanın ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüpheli şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine verilen talimatlar doğrultusunda şüpheliler Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y ve P.Ç göz altına alınmıştır.

Soruşturmanın tüm yönleri ile titizlikle devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."